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Банк России выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»

Ведомости

Банк России выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Золотые монеты выпущены номиналом 50, 100 и 10 000 руб. Все они из золота 999 пробы. Монета номиналом 10 000 руб. имеет массу драгоценного металла в 1 кг. В монетах 50 и 100 руб. масса драгоценного металла составляет 7,78 г и 15,55 г соответственно. Их изготовят в тираже 1000 штук каждая. Золотую монету номиналом 10 000 руб. выпустят тиражом в 50 штук. Диаметр 50-ти и 100 рублевых монет составляет 22,6 мм и 30 мм соответственно, 10 000-й – 100 мм.

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Серебряные монеты изготовлены из сплава 925 пробы. Они выпущены номиналом 3 руб. (31,1 г масса драгоценного металла в чистоте), 25 руб. (155,5 г) и 100 руб. (1 кг). Первые две монеты изготовят тиражом в 5000 штук и 1000 штук соответственно. Серебряная монета достоинством в 100 руб. выпускается в количестве 75 штук, ее диаметр составляет 100 мм. Размер двух других – 39 мм и 60 мм.

Новые монеты выпускаются в рамках серии «Сохраним наш мир». Это указано на оборотной стороне. Там же размещено рельефное изображение белки в различных вариациях.

Банк России выпустил памятную трехрублевую монету с изображением основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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