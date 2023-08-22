Банк России выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»

Золотые монеты выпущены номиналом 50, 100 и 10 000 руб. Все они из золота 999 пробы. Монета номиналом 10 000 руб. имеет массу драгоценного металла в 1 кг. В монетах 50 и 100 руб. масса драгоценного металла составляет 7,78 г и 15,55 г соответственно. Их изготовят в тираже 1000 штук каждая. Золотую монету номиналом 10 000 руб. выпустят тиражом в 50 штук. Диаметр 50-ти и 100 рублевых монет составляет 22,6 мм и 30 мм соответственно, 10 000-й – 100 мм.