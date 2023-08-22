Банк России выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная»
Банк России выпустил в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
Золотые монеты выпущены номиналом 50, 100 и 10 000 руб. Все они из золота 999 пробы. Монета номиналом 10 000 руб. имеет массу драгоценного металла в 1 кг. В монетах 50 и 100 руб. масса драгоценного металла составляет 7,78 г и 15,55 г соответственно. Их изготовят в тираже 1000 штук каждая. Золотую монету номиналом 10 000 руб. выпустят тиражом в 50 штук. Диаметр 50-ти и 100 рублевых монет составляет 22,6 мм и 30 мм соответственно, 10 000-й – 100 мм.
Серебряные монеты изготовлены из сплава 925 пробы. Они выпущены номиналом 3 руб. (31,1 г масса драгоценного металла в чистоте), 25 руб. (155,5 г) и 100 руб. (1 кг). Первые две монеты изготовят тиражом в 5000 штук и 1000 штук соответственно. Серебряная монета достоинством в 100 руб. выпускается в количестве 75 штук, ее диаметр составляет 100 мм. Размер двух других – 39 мм и 60 мм.
Новые монеты выпускаются в рамках серии «Сохраним наш мир». Это указано на оборотной стороне. Там же размещено рельефное изображение белки в различных вариациях.
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