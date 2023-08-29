Газета
Финансы

Минэнерго отвергло связь между проблемой конвертации рупий и курсом рубля

Ведомости

Мнение о том, что ослабление рубля связано с проблемой конвертации рупий, не отражает реальное положение дел. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ, передает ТАСС.

«Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера», – отметили в ведомстве.

Таким образом Минэнерго прокомментировало заявление бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, который назвал зависшие рупии на счетах компаний одной из «неочевидных причин ослабления» рубля. «Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода – больше, чем все положительное сальдо текущего счета», – пояснил он.

Ранее по теме: Власти признали роль спекулянтов в обвале рубля

К другим причинам падения рубля Задорнов отнес ситуацию с платежными и торговыми балансами, а также отказ от доллара и евро.

Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. В ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость доллара и евро впервые с 16 августа превысила 96 и 104 руб. соответственно.

На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных