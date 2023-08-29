Минэнерго отвергло связь между проблемой конвертации рупий и курсом рубля

Таким образом Минэнерго прокомментировало заявление бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, который назвал зависшие рупии на счетах компаний одной из «неочевидных причин ослабления» рубля. «Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода – больше, чем все положительное сальдо текущего счета», – пояснил он.