Минэнерго отвергло связь между проблемой конвертации рупий и курсом рубля
Мнение о том, что ослабление рубля связано с проблемой конвертации рупий, не отражает реальное положение дел. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РФ, передает ТАСС.
«Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера», – отметили в ведомстве.
Таким образом Минэнерго прокомментировало заявление бывшего министра финансов России Михаила Задорнова, который назвал зависшие рупии на счетах компаний одной из «неочевидных причин ослабления» рубля. «Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия – неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода – больше, чем все положительное сальдо текущего счета», – пояснил он.
К другим причинам падения рубля Задорнов отнес ситуацию с платежными и торговыми балансами, а также отказ от доллара и евро.
Рубль начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Мосбирже 14 августа курс доллара впервые с конца марта 2022 г. превысил 101 руб., евро – 111 руб. В ходе торгов на Мосбирже 29 августа стоимость доллара и евро впервые с 16 августа превысила 96 и 104 руб. соответственно.
На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.