РБК: ЦБ может рассмотреть разблокировку спецсчетов дружественных иностранцев
Разблокировка счетов может позволить инвесторам из дружественных стран работать на российском рынке, так как сейчас иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа С, пишет газета. Один из источников подтвердил, что Центробанк уже работает над этим, в то же время другой собеседник заявил, что каких-то конкретных решений, как именно можно было снять режим счетов «С», пока нет.
Счета типа С – специальные счета, которые открывались инвесторам-нерезидентам: зачислять туда можно только рубли. Вывод средств с этого счета невозможен, деньги могут быть направлены только на ограниченный спектр целей – среди них уплата налогов или покупка ОФЗ. Для конвертации рублей в валюту или зачисления средств на обычный счет иностранцам требуется разрешение Минфина или ЦБ.
23 августа представитель ЦБ рассказал «Ведомостям», что Банк России и Минфин разработали проект указа президента РФ, согласно которому иностранные инвесторы смогут выкупить у россиян заблокированные ценные бумаги за счет средств на счетах типа С.
Уточнялось, что участие в разблокировке активов российских и иностранных инвесторов будет добровольным, а в первую очередь возможность будет предоставлена розничным инвесторам.