РБК: ЦБ может рассмотреть разблокировку спецсчетов дружественных иностранцев

Разблокировка счетов может позволить инвесторам из дружественных стран работать на российском рынке, так как сейчас иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа С, пишет газета. Один из источников подтвердил, что Центробанк уже работает над этим, в то же время другой собеседник заявил, что каких-то конкретных решений, как именно можно было снять режим счетов «С», пока нет.