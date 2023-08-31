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Финансы

РБК: ЦБ может рассмотреть разблокировку спецсчетов дружественных иностранцев

Ведомости

Банк России может запустить механизм разблокировки счетов депозитариев иностранных номинальных держателей, открытых на имена нерезидентов из дружественных стран. Об этом со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщил РБК.

Разблокировка счетов может позволить инвесторам из дружественных стран работать на российском рынке, так как сейчас иностранные депозитарии «заперты» в счетах типа С, пишет газета. Один из источников подтвердил, что Центробанк уже работает над этим, в то же время другой собеседник заявил, что каких-то конкретных решений, как именно можно было снять режим счетов «С», пока нет.

ЦБ не видит оснований давать послабления иностранцам с активами на российских счетах

Эти средства можно использовать в переговорах по обмену на заблокированные активы

Счета типа С – специальные счета, которые открывались инвесторам-нерезидентам: зачислять туда можно только рубли. Вывод средств с этого счета невозможен, деньги могут быть направлены только на ограниченный спектр целей – среди них уплата налогов или покупка ОФЗ. Для конвертации рублей в валюту или зачисления средств на обычный счет иностранцам требуется разрешение Минфина или ЦБ.

23 августа представитель ЦБ рассказал «Ведомостям», что Банк России и Минфин разработали проект указа президента РФ, согласно которому иностранные инвесторы смогут выкупить у россиян заблокированные ценные бумаги за счет средств на счетах типа С.

Уточнялось, что участие в разблокировке активов российских и иностранных инвесторов будет добровольным, а в первую очередь возможность будет предоставлена розничным инвесторам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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