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Финансы

ЦБ попросили снять ограничения по предельной стоимости кредита для ломбардов

Ведомости

Президент общественного объединения «Опора России» Александр Калинин предложил Центробанку (ЦБ) снять до конца года ограничение полной стоимости кредита (ПСК) для ломбардов, пишет ТАСС со ссылкой на его письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Ранее регулятор отменил ПСК для всех видов потребительских займов банков, включая кредитки и ипотеку.

ПСК отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита, в том числе комиссии и расходы на страховку. В момент заключения договора процент не может превышать среднерыночное значение ПСК более чем на треть.

Свое предложение Калинин связывает с необходимостью обеспечить финансовую стабильность ломбардного рынка. По его мнению, в противном случае высока вероятность увеличения числа «черных» и «серых» кредитов, а также перехода ломбардов в теневой сектор финансирования.

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Председатель «Опоры России» также считает, что участники одного и того же сектора потребительского кредитования оказались в неравных условиях, в то время как ломбарды – «социально ориентированные организации», закрывающие потребность в займах для малообеспеченных граждан, включая пенсионеров и студентов.

16 августа ЦБ сообщил об отмене ПСК до конца текущего года для всех видов потребительских займов банков. МФО освобождены от соблюдения ПСК по потребительским займам, обязательства которых обеспечены ипотекой, и POS-займам (в точке продаж).

Регулятор считает, что решение временно отменить ограничение даст кредиторам «возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок» к повышению ключевой ставки. Кроме того, этот шаг позволит быстрее ограничить проинфляционные риски и повысить эффективность трансмиссионного механизма ДКП и «ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования». ЦБ не ждет резкого роста выдач по высоким ставкам: их будут сдерживать прямые лимиты и надбавки к капиталу.

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В прошлом году ЦБ уже применял подобную меру: из-за кризиса и резкого поднятия ключевой ставки в конце февраля с 9,5 до 20% регулятор разрешил банкам не соблюдать ограничения ПСК при выдаче необеспеченных кредитов. Мера действовала с 1 марта до 30 июня 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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