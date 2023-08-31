ЦБ попросили снять ограничения по предельной стоимости кредита для ломбардов

Регулятор считает, что решение временно отменить ограничение даст кредиторам «возможность проводить большую гибкость в подстройке процентных ставок» к повышению ключевой ставки. Кроме того, этот шаг позволит быстрее ограничить проинфляционные риски и повысить эффективность трансмиссионного механизма ДКП и «ускорит влияние решений Банка России на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования». ЦБ не ждет резкого роста выдач по высоким ставкам: их будут сдерживать прямые лимиты и надбавки к капиталу.