Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир» до 10 лет

В 2022 г. российские банки выпустили около 389,6 млн карт для физлиц, говорилось в отчете ЦБ. При этом количество выпущенных в России карт платежной системы «Мир» составило 182,3 млн. По требованиям регулятора такие карты должны производиться в России. В августе стало известно также о подготовке правительством постановления, согласно которому все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производиться в России с 2025 г.