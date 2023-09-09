Газета
Финансы

Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир» до 10 лет

Ведомости

Срок действия карты «Мир» увеличится в два раза до 10 лет, по дебетовым картам такая система начала действовать в сентябре, сообщил первый заместитель предправления Сбербанка Кирилл Царев.

Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных – с 3 октября, уточнил Царев.

«Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке», – сказал он «РИА Новости» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По его словам, современная карта сохраняет свою работоспособность многие годы, а в результате увеличения срока действия карт уменьшится объем пластикового мусора, который образуется в результате утилизации.

В 2022 г. российские банки выпустили около 389,6 млн карт для физлиц, говорилось в отчете ЦБ. При этом количество выпущенных в России карт платежной системы «Мир» составило 182,3 млн. По требованиям регулятора такие карты должны производиться в России. В августе стало известно также о подготовке правительством постановления, согласно которому все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производиться в России с 2025 г.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных