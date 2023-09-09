Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир» до 10 лет
Срок действия карты «Мир» увеличится в два раза до 10 лет, по дебетовым картам такая система начала действовать в сентябре, сообщил первый заместитель предправления Сбербанка Кирилл Царев.
Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных – с 3 октября, уточнил Царев.
По его словам, современная карта сохраняет свою работоспособность многие годы, а в результате увеличения срока действия карт уменьшится объем пластикового мусора, который образуется в результате утилизации.
В 2022 г. российские банки выпустили около 389,6 млн карт для физлиц, говорилось в отчете ЦБ. При этом количество выпущенных в России карт платежной системы «Мир» составило 182,3 млн. По требованиям регулятора такие карты должны производиться в России. В августе стало известно также о подготовке правительством постановления, согласно которому все банковские карты, пропуска и другие типы смарт-карт должны будут производиться в России с 2025 г.