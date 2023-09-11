Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 руб. впервые с 16 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара к 10:29 по мск составил 96,6 руб. Евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 руб. и к 10:29 по мск достиг отметки 103,9 руб. за единицу. Юань в 10:29 по мск торговался по 13,2 руб.
В июле курс доллара держался на уровне 90 руб. Однако с начала августа рубль стал ослабевать, и к 14 августа курс американской валюты впервые с марта поднялся выше отметки в 101 руб.
Банк России 15 августа созвал внеочередное заседание и объявил о повышении ключевой ставки до 12%. После этого стоимость американской валюты снизилась на 7%: к 25 августа курс составил 94,90 руб. А на закрытии торгов 1 сентября доллар торговался на уровне 96,09 руб.