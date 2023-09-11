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Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с августа

Ведомости

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 96 руб. впервые с 16 августа текущего года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара к 10:29 по мск составил 96,6 руб. Евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 руб. и к 10:29 по мск достиг отметки 103,9 руб. за единицу. Юань в 10:29 по мск торговался по 13,2 руб.

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В июле курс доллара держался на уровне 90 руб. Однако с начала августа рубль стал ослабевать, и к 14 августа курс американской валюты впервые с марта поднялся выше отметки в 101 руб.

Банк России 15 августа созвал внеочередное заседание и объявил о повышении ключевой ставки до 12%. После этого стоимость американской валюты снизилась на 7%: к 25 августа курс составил 94,90 руб. А на закрытии торгов 1 сентября доллар торговался на уровне 96,09 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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