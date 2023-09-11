Курс доллара на Мосбирже превысил 96 рублей впервые с августа

Курс доллара к 10:29 по мск составил 96,6 руб. Евро впервые с 1 сентября опустился ниже 104 руб. и к 10:29 по мск достиг отметки 103,9 руб. за единицу. Юань в 10:29 по мск торговался по 13,2 руб.