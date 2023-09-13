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Финансы

ЦБ Узбекистана ограничил проведение международных денежных переводов через Qiwi

Ведомости

Узбекистан ограничил международные денежные переводы для платежной системы Qiwi Uzbekistan российского провайдера сервисов платежей Qiwi. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Пользователи системы теперь не могут переводить деньги на кошельки Qiwi Россия и Qiwi Казахстан, а также на банковские карты. Кошельки Qiwi Uzbekistan теперь недоступны и для оплаты иностранных финансовых услуг и сервисов.

Компания отметила, что пользователи системы могут совершать переводы местным провайдерам на территории республики со своих кошельков. Также им доступны денежные переводы между разными кошельками Qiwi Uzbekistan.

«К сожалению, мы не можем вывести ваши денежные средства без официальной инструкции от Центрального банка Узбекистана. Мы послали запрос, но еще не получили ответ. Есть вероятность, что ваш случай будет рассмотрен индивидуально после вашего личного обращения в Центральный банк Узбекистана», – говорится на сайте платежного провайдера.

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По решению ЦБ Узбекистана на территории республики ранее приостановили трансграничные денежные переводы для крупнейших сервисов Pay Way и Oson. Регулятор объяснил этот шаг стремлением повысить финансовую безопасность страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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