ЦБ Узбекистана ограничил проведение международных денежных переводов через Qiwi
Пользователи системы теперь не могут переводить деньги на кошельки Qiwi Россия и Qiwi Казахстан, а также на банковские карты. Кошельки Qiwi Uzbekistan теперь недоступны и для оплаты иностранных финансовых услуг и сервисов.
Компания отметила, что пользователи системы могут совершать переводы местным провайдерам на территории республики со своих кошельков. Также им доступны денежные переводы между разными кошельками Qiwi Uzbekistan.
«К сожалению, мы не можем вывести ваши денежные средства без официальной инструкции от Центрального банка Узбекистана. Мы послали запрос, но еще не получили ответ. Есть вероятность, что ваш случай будет рассмотрен индивидуально после вашего личного обращения в Центральный банк Узбекистана», – говорится на сайте платежного провайдера.
По решению ЦБ Узбекистана на территории республики ранее приостановили трансграничные денежные переводы для крупнейших сервисов Pay Way и Oson. Регулятор объяснил этот шаг стремлением повысить финансовую безопасность страны.