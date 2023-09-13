ЦБ Узбекистана ограничил проведение международных денежных переводов через Qiwi

«К сожалению, мы не можем вывести ваши денежные средства без официальной инструкции от Центрального банка Узбекистана. Мы послали запрос, но еще не получили ответ. Есть вероятность, что ваш случай будет рассмотрен индивидуально после вашего личного обращения в Центральный банк Узбекистана», – говорится на сайте платежного провайдера.