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Финансы

ВТБ выпустит бонды на 50 млрд рублей с привязанной к ключевой ставке доходностью

Ведомости

ВТБ выпустит трехлетние облигации с доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Ценные бумаги будут выпущены объемом 50 млрд руб. с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России», – говорится в сообщении.

Номинал одной облигации составит 1000 руб. В первый месяц инвестор получит фиксированный купон в размере 12% годовых. В последующие месяцы клиенту будет выплачиваться переменный доход, в годовом выражении равный ключевой ставке Банка России, которая действовала по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода.

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В ВТБ заявили, что новые бонды «позволят получить дополнительную доходность в случае возможного повышения ключевой ставки».

С января по август 2023 г. инвестиционный портфель состоятельных клиентов ВТБ увеличился на 34%, превысив 1,6 трлн руб. Доля облигаций в нем достигает 38%, отметили в банке. Общий объем бондов за восемь месяцев 2023 г. вырос на 25% до 629 млрд руб. Объем акций в общем портфеле инвестиций вырос на 68%, превысив 449 млрд руб.

На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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