ВТБ выпустит бонды на 50 млрд рублей с привязанной к ключевой ставке доходностью

С января по август 2023 г. инвестиционный портфель состоятельных клиентов ВТБ увеличился на 34%, превысив 1,6 трлн руб. Доля облигаций в нем достигает 38%, отметили в банке. Общий объем бондов за восемь месяцев 2023 г. вырос на 25% до 629 млрд руб. Объем акций в общем портфеле инвестиций вырос на 68%, превысив 449 млрд руб.