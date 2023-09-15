ВТБ выпустит бонды на 50 млрд рублей с привязанной к ключевой ставке доходностью
ВТБ выпустит трехлетние облигации с доходностью, привязанной к ключевой ставке ЦБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Ценные бумаги будут выпущены объемом 50 млрд руб. с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России», – говорится в сообщении.
Номинал одной облигации составит 1000 руб. В первый месяц инвестор получит фиксированный купон в размере 12% годовых. В последующие месяцы клиенту будет выплачиваться переменный доход, в годовом выражении равный ключевой ставке Банка России, которая действовала по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода.
В ВТБ заявили, что новые бонды «позволят получить дополнительную доходность в случае возможного повышения ключевой ставки».
С января по август 2023 г. инвестиционный портфель состоятельных клиентов ВТБ увеличился на 34%, превысив 1,6 трлн руб. Доля облигаций в нем достигает 38%, отметили в банке. Общий объем бондов за восемь месяцев 2023 г. вырос на 25% до 629 млрд руб. Объем акций в общем портфеле инвестиций вырос на 68%, превысив 449 млрд руб.
На фоне ослабления рубля ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. до 12%. Это решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления и инфляционных ожиданий, на которые давит динамика обменного курса. ЦБ не исключил дальнейшего роста ставки в случае усиления проинфляционных рисков. Плановое заседание пройдет 15 сентября.