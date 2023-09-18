ЦБ: депозитарные расписки переезжающих в Россию компаний конвертируют в акции
Депозитарные расписки международных компаний с пропиской в российской юрисдикции будут конвертированы в акции. Об этом сообщает Банк России.
Решение об этом было принято на заседании совета директоров ЦБ 15 сентября. Речь идет о «квазироссийских» компаниях, которые получили статус международных с пропиской в российской юрисдикции, уточнили в пресс-службе регулятора. Там добавили, что такая мера коснется только ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями.
После госрегистрации компания должна в течение пяти дней уведомить держателей ценных бумаг и депозитарии о расконвертации. Тогда со счетов инвесторов будут списаны расписки и зачислены на них акции международной компании. Подчеркивается, что держателям расписок ничего предпринимать не нужно. Конвертация займет не более трех недель.
Ранее сегодня VK сообщила о завершении процедуры смены банка – депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Вместо Citibank, N.A новым депозитарием VK стал RCS Issuer Services S.AR.L. Соглашение вступило в силу с 18 сентября. Как отметили в корпорации, от держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.
В августе акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининградской области. Холдинг продолжит работать в России как международная компания публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в соответствии с российским законодательством.
О перерегистрации в Калининградскую область также сообщали группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», холдинговая компания «Европейского медицинского центра» (EMC) United Medical Group и др.