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Инвестиции

ЦБ: депозитарные расписки переезжающих в Россию компаний конвертируют в акции

Ведомости

Депозитарные расписки международных компаний с пропиской в российской юрисдикции будут конвертированы в акции. Об этом сообщает Банк России. 

Решение об этом было принято на заседании совета директоров ЦБ 15 сентября. Речь идет о «квазироссийских» компаниях, которые получили статус международных с пропиской в российской юрисдикции, уточнили в пресс-службе регулятора. Там добавили, что такая мера коснется только ценных бумаг, права на которые учитываются российскими депозитариями.

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После госрегистрации компания должна в течение пяти дней уведомить держателей ценных бумаг и депозитарии о расконвертации. Тогда со счетов инвесторов будут списаны расписки и зачислены на них акции международной компании. Подчеркивается, что держателям расписок ничего предпринимать не нужно. Конвертация займет не более трех недель.

Ранее сегодня VK сообщила о завершении процедуры смены банка – депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Вместо Citibank, N.A новым депозитарием VK стал RCS Issuer Services S.AR.L. Соглашение вступило в силу с 18 сентября. Как отметили в корпорации, от держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.

Ранее по теме: Мосбиржа ограничит торги расписками VK с 12 сентября

В августе акционеры и совет директоров VK приняли решение о перерегистрации юрлица с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининградской области. Холдинг продолжит работать в России как международная компания публичного акционерного общества (МКПАО «ВК») в соответствии с российским законодательством.

О перерегистрации в Калининградскую область также сообщали группа компаний MD Medical, управляющая сетью клиник «Мать и дитя», холдинговая компания «Европейского медицинского центра» (EMC) United Medical Group и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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