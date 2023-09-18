ЦБ: депозитарные расписки переезжающих в Россию компаний конвертируют в акции

После госрегистрации компания должна в течение пяти дней уведомить держателей ценных бумаг и депозитарии о расконвертации. Тогда со счетов инвесторов будут списаны расписки и зачислены на них акции международной компании. Подчеркивается, что держателям расписок ничего предпринимать не нужно. Конвертация займет не более трех недель.