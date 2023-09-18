Газета
Инвестиции

VK завершила смену банка-депозитария программы своих расписок

Ведомости

VK сообщила о завершении процедуры смены банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Об этом говорится в сообщении компании.

Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L. Соглашение с ним вступило в силу с сегодняшнего дня.

На фоне новости стоимость расписок компании в ходе торгов на Мосбирже выросла на 3,07% до 665 руб. По состоянию на 11:15 мск она составила 657,2 руб. (+1,87%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 170,68 пунктов (+0,58%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 50%.

Инвестируйте без ограничений

Доступ к иностранным бумагам, сделки с евро и долларами США, хранение валюты и ценных бумаг – без комиссии
Реклама / ООО «Ньютон Инвестиции»

Ранее банком-депозитарием компании являлся Citibank, N.A. Как отмечает VK, от держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.

12 сентября VK провела делистинг и прекратила торговлю своими расписками на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания объяснила делистинг нахождением большинства активов компании в России и решением о редомициляции (перерегистрации) с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининградской области. Прекращение листинга компания также объяснила фактической приостановкой торгов ее расписками и облигациями на LSE c 3 марта 2022 г.

Компания подчеркнула, что намерена сохранить листинг на Московской бирже. При этом в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции торги бумагами компании на Мосбирже с 11 сентября временно ограничены, а с 21 сентября будут приостановлены.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных