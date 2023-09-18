VK завершила смену банка-депозитария программы своих расписок

На фоне новости стоимость расписок компании в ходе торгов на Мосбирже выросла на 3,07% до 665 руб. По состоянию на 11:15 мск она составила 657,2 руб. (+1,87%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 170,68 пунктов (+0,58%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 50%.