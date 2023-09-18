VK завершила смену банка-депозитария программы своих расписок
VK сообщила о завершении процедуры смены банка-депозитария программы глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании. Об этом говорится в сообщении компании.
Новым депозитарием стал RCS Issuer Services S.AR.L. Соглашение с ним вступило в силу с сегодняшнего дня.
На фоне новости стоимость расписок компании в ходе торгов на Мосбирже выросла на 3,07% до 665 руб. По состоянию на 11:15 мск она составила 657,2 руб. (+1,87%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 170,68 пунктов (+0,58%). С начала года он вырос на 47%, котировки компании – на 50%.
Ранее банком-депозитарием компании являлся Citibank, N.A. Как отмечает VK, от держателей ГДР не требуется каких-либо дополнительных действий в связи со сменой депозитария.
12 сентября VK провела делистинг и прекратила торговлю своими расписками на Лондонской фондовой бирже (LSE). Компания объяснила делистинг нахождением большинства активов компании в России и решением о редомициляции (перерегистрации) с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский в Калининградской области. Прекращение листинга компания также объяснила фактической приостановкой торгов ее расписками и облигациями на LSE c 3 марта 2022 г.
Компания подчеркнула, что намерена сохранить листинг на Московской бирже. При этом в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции торги бумагами компании на Мосбирже с 11 сентября временно ограничены, а с 21 сентября будут приостановлены.