«Тинькофф» предупредил о фейковом приложении банка в App Store
В магазине приложений App Store появилось фейковое приложение «Тинькофф банка», сообщили «Ведомостям» в службе поддержки кредитной организации.
«Приложение TBank App скачивать нельзя. Сейчас в App Store нет нашего приложения. Когда мы появимся в магазине на iOS, обязательно об этом расскажем», – говорится в сообщении.
Приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали еще в марте 2023 г. после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля. В кредитной организации заверили, что скачанные ранее приложения продолжат работать на устройствах.
После введения санкций США и Канады в июле в банке заверяли, что ограничения не повлияют на работу в России. В «Тинькофф инвестициях» отмечали, что торги по всем ценным бумагам США продолжатся в стандартном режиме.