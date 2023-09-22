РБК: банки и маркетплейсы выступили против создания новых платежных игроков
Уточняется, что письмо АБР было направлено в Минцифры, Минфин и Минэкономразвития, АКИТ – в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития. Представители ассоциаций подтвердили отправку писем. В ЦБ отметили, что письмо АКИТ было получено.
В начале 2022 г. ЦБ разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также страховщикам, брокерам и МФО оказывать платежные услуги. Нефинансовые компании, которые в будущем захотят оказывать платежные услуги, будут называть небанковскими поставщиками платежных услуг (НППУ). Для них будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России.
Предполагается, что НППУ будут поделены на два типа. В частности, НППУ первого типа буду заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, при этом чистые активы такой компании должны быть не менее 5 млн руб. В полномочия НППУ второго типа помимо инициирования платежей будет входить осуществление платежей с открытием электронных кошельков. Чистые активы таких НППУ должны быть не менее 50 млн руб.
В письме АБР сказано, что поправки могут привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций. В АКИТ отметили, что документ нуждается в дополнительной проработке.