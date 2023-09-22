РБК: банки и маркетплейсы выступили против создания новых платежных игроков

В начале 2022 г. ЦБ разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также страховщикам, брокерам и МФО оказывать платежные услуги. Нефинансовые компании, которые в будущем захотят оказывать платежные услуги, будут называть небанковскими поставщиками платежных услуг (НППУ). Для них будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России.