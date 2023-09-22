Газета
Финансы

РБК: банки и маркетплейсы выступили против создания новых платежных игроков

Ведомости

Банки и маркетплейсы выступили против решения ЦБ предоставить новым игрокам права по приему платежей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письма Ассоциации банков России (АБР) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Уточняется, что письмо АБР было направлено в Минцифры, Минфин и Минэкономразвития, АКИТ – в ЦБ, Минфин и Минэкономразвития. Представители ассоциаций подтвердили отправку писем. В ЦБ отметили, что письмо АКИТ было получено. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В начале 2022 г. ЦБ разработал поправки в законодательство, которые позволят не только банкам, но и финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также страховщикам, брокерам и МФО оказывать платежные услуги. Нефинансовые компании, которые в будущем захотят оказывать платежные услуги, будут называть небанковскими поставщиками платежных услуг (НППУ). Для них будут установлены требования к допуску на рынок, деятельности, а также надзору и наблюдению со стороны Банка России.  

Предполагается, что НППУ будут поделены на два типа. В частности, НППУ первого типа буду заниматься только инициированием переводов по поручению клиентов, при этом чистые активы такой компании должны быть не менее 5 млн руб. В полномочия НППУ второго типа помимо инициирования платежей будет входить осуществление платежей с открытием электронных кошельков. Чистые активы таких НППУ должны быть не менее 50 млн руб.

В письме АБР сказано, что поправки могут привести к рискам для национальной платежной системы, снижению качества услуг по переводу денег и темпов развития рынка электронной торговли, а также к нарушению прав граждан и организаций. В АКИТ отметили, что документ нуждается в дополнительной проработке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных