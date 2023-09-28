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Финансы

Гонконгская биржа приостановила торги акциями китайской Evergrande

Ведомости

Гонконгская фондовая биржа и клиринговая компания HKEX объявила о приостановке торгов акциями китайского строительного холдинга Evergrande.

«В связи с приостановкой торгов базовыми акциями торговля фьючерсами и опционами для China Evergrande Group (EVG) приостановлена до дальнейшего уведомления», – говорится на сайте.

Днем ранее СМИ сообщили, что полиция Китая якобы задержала основателя и председателя правления Evergrande миллиардера Хуэй Ка Яня. Уточняется, что формально предприниматель не задержан, а находится под наблюдением. Что послужило поводом мер полиции, неизвестно.

26 сентября Reuters писал, что стоимость акций Evergrande упала на 8% до 0,395 гонконгского доллара. Hengda Real Estate Group (главное подразделение Evergrande на внутреннем рынке) в отчете на Шэньчжэньской фондовой бирже сообщало, что оно не выплатило основную сумму долга и проценты по облигациям на сумму 4 млрд юаней ($547 млн), срок погашения которых истекал к 25 сентября.

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Полиция уже задерживала нескольких сотрудников подразделения по управлению активами группы. На фоне этого 18 сентября стоимость бумаг компании упала на 25%.

Сейчас Китай переживает кризис сектора недвижимости. Бывший старший вице-президент банка «ФК Открытие» Константин Церазов рассказывал «Ведомостям», что продажи 100 крупнейших девелоперов страны в августе снизились на 34% г/г, а в крупнейших городах Китая, Шэньчжэне и Шанхае, спрос на жилую недвижимость упал на 26–28%.

Эксперты сообщали, что для стабильности отрасли властям КНР необходимо простимулировать население к покупке жилья. Отмечалось, что продолжение волны банкротств и дефолтов в этом секторе может вызвать рост безработицы и снижение накоплений граждан, что приведет к спаду внутреннего спроса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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