Гонконгская биржа приостановила торги акциями китайской Evergrande

26 сентября Reuters писал, что стоимость акций Evergrande упала на 8% до 0,395 гонконгского доллара. Hengda Real Estate Group (главное подразделение Evergrande на внутреннем рынке) в отчете на Шэньчжэньской фондовой бирже сообщало, что оно не выплатило основную сумму долга и проценты по облигациям на сумму 4 млрд юаней ($547 млн), срок погашения которых истекал к 25 сентября.