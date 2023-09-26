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Инвестиции

Акции China Evergrande дешевеют второй день после невыплаты по облигациям

Ведомости

Стоимость акций China Evergrande Group упала на 8% до 0,395 гонконгских долларов. Котировки снижаются вторую сессию подряд после того, как подразделение находящегося в тяжелом положении застройщика пропустило погашение облигаций. Об этом пишет Reuters.

Главное подразделение Evergrande на внутреннем рынке, Hengda Real Estate Group, сообщило в отчете на Шэньчжэньской фондовой бирже в понедельник, что оно не выплатило основную сумму долга и проценты по облигациям на сумму 4 млрд юаней ($547 млн), срок погашения которых истекал к 25 сентября.

Ранее Evergrande заявила, что не может выпустить новые облигации из-за продолжающегося расследования в отношении Hengda, в результате чего в понедельник цена акций Evergrande упала на 22%. Hengda при этом пообещала активно вести переговоры с держателями облигаций и стремиться достичь решения, одновременно работая над устранением долговых рисков и защитой прав и интересов кредиторов.

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Просрочка платежа стала еще одной неудачей для Evergrande, которая с конца 2021 г. находится в центре кризиса сектора недвижимости, где произошла череда дефолтов. 18 сентября стоимость бумаг компании упала на 25%, после того как полиция задержала некоторых сотрудников подразделения по управлению активами. Застройщик имеет большую задолженность. По данным The Wall Street Journal, на конец июня она составляла 2,39 трлн юаней ($328,53 млрд). В связи с дефолтом торги акциями компании приостанавливались на 17 месяцев до 28 августа 2023 г.

Как отметили аналитики, опрошенные «Ведомостями», если власти Китая не смогут оказать достаточную поддержку отрасли, а именно простимулировать население к покупке жилья, то череда дефолтов девелоперов продолжится. Продолжение волны банкротств и дефолтов в этом секторе может вызвать рост безработицы и снижение накоплений граждан, что приведет к спаду внутреннего спроса, добавили эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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