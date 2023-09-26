Акции China Evergrande дешевеют второй день после невыплаты по облигациям

Просрочка платежа стала еще одной неудачей для Evergrande, которая с конца 2021 г. находится в центре кризиса сектора недвижимости, где произошла череда дефолтов. 18 сентября стоимость бумаг компании упала на 25%, после того как полиция задержала некоторых сотрудников подразделения по управлению активами. Застройщик имеет большую задолженность. По данным The Wall Street Journal, на конец июня она составляла 2,39 трлн юаней ($328,53 млрд). В связи с дефолтом торги акциями компании приостанавливались на 17 месяцев до 28 августа 2023 г.