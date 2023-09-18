Акции China Evergrande упали на 25% после задержания сотрудников компании

The Wall Street Journal пишет, что общие обязательства компании на конец июня составили 2,39 трлн юаней ($328,53 млрд). Торги акциями компании приостанавливались на 17 месяцев до 28 августа 2023 г. При этом с момента возобновления торгов 28 августа они были крайне волатильными. Стоимость бумаг сначала упала на 79% после возобновления торгов, а на следующей неделе (с 4 по 8 сентября) выросла на рекордные 83% после сообщений о том, что Пекин может принять новые меры для поддержки сектора недвижимости.