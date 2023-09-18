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Инвестиции

Акции China Evergrande упали на 25% после задержания сотрудников компании

Ведомости

Акции застройщика China Evergrande Group упали на 25% до 0,465 гонконгского доллара ($0,06), следует из данных торгов Гонконгской фондовой биржи 18 сентября. По состоянию на 11:08 мск стоимость бумаг скорректирована до 0,61 гонконгского доллара, или $0,08 (-1,6%).

Падение котировок произошло после того, как полиция задержала некоторых сотрудников подразделения компании по управлению активами. Об этом сообщает Reuters. Задержание предполагает проведение нового расследования, которое может усугубить проблемы компании, занимающейся недвижимостью, отмечает агентство.

По его данным, в заявлении полиции южного города Шэньчжэнь 16 сентября говорилось, что «недавно» были задержаны сотрудники Evergrande. При этом в полиции назвали фамилию одного из задержанных – Ду, но не указали количество задержанных.

Evergrande – крупнейший в мире застройщик имеет большую задолженность и находится в центре кризиса в секторе недвижимости Китая, в котором с конца 2021 г. произошла череда дефолтов, в том числе дефолт объявила China Evergrande.

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The Wall Street Journal пишет, что общие обязательства компании на конец июня составили 2,39 трлн юаней ($328,53 млрд). Торги акциями компании приостанавливались на 17 месяцев до 28 августа 2023 г. При этом с момента возобновления торгов 28 августа они были крайне волатильными. Стоимость бумаг сначала упала на 79% после возобновления торгов, а на следующей неделе (с 4 по 8 сентября) выросла на рекордные 83% после сообщений о том, что Пекин может принять новые меры для поддержки сектора недвижимости.

Власти Китая в августе начали принимать меры для защиты экономики и национальной валюты от бегства западных инвесторов. Народный банк Китая поднял фиксированную базовую ставку курса доллар/юань с 7,1768 до 7,1986.

В августе китайский девелопер сообщил о чистом убытке за январь-июнь в размере 33 млрд юаней ($4,5 млрд) против убытка в размере 66,4 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Ранее в этом месяце Evergrande заявила, что отложила принятие решения о реструктуризации оффшорного долга с сентября до следующего месяца, чтобы дать держателям ее долга больше времени для рассмотрения плана реструктуризации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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