Минфин выплатил купон по еврооблигациям со сроком погашения в 2035 году
Министерство финансов перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 9,8 млрд руб. для выплаты купонного дохода по евробондам с погашением в 2035 г., следует из сообщения министерства.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2035 г. в сумме 9,8 млрд руб. (эквивалент $102,0 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям», – говорится в сообщении Минфина.
21 сентября Минфин сообщил, что в полном объеме исполнил обязательства на сумму 6,3 млрд руб. по выплатам по еврооблигациям со сроком погашения в 2029 г.
Летом 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минфин должен исполнять свои обязательства по гособлигациям в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте по курсу российского валютного рынка.
9 сентября Путин подписал указ о доработанном порядке выплат по еврооблигациям РФ. В соответствии с ним оставшаяся часть средств после перечислений в пользу владельцев евробондов 1-й и 2-й групп зачисляется НРД на специальный счет типа «И», с которого в дальнейшем будут осуществляться выплаты владельцам 3-й группы, которым не представляется возможным перевести средства в рамках стандартных процедур ввиду неисполнения иностранными расчетно-клиринговыми организациями своих обязательств.
Свои выплаты владельцы еврооблигаций 3-й группы смогут получить в течение 90 дней в российских рублях по курсу ЦБ на дату фактической выплаты средств. По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета «И» будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.