ВТБ повысил ставки по накопительным счетам

В частности, доходность 13% годовых на минимальный ежемесячный остаток по счету «Сейф» будет доступна первые четыре месяца для тех, кто откроет счет впервые до 31 октября на сумму до 1 млн руб. Затем доходность будет на уровне базовой ставки – 5%. По ней будет начисляться доходность на средства свыше 1 млн руб.