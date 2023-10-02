ВТБ повысил ставки по накопительным счетам
ВТБ увеличил доходность по накопительным счетам «Сейф» и «Копилка» для новых клиентов продуктов, сообщили в пресс-службе банка.
В частности, доходность 13% годовых на минимальный ежемесячный остаток по счету «Сейф» будет доступна первые четыре месяца для тех, кто откроет счет впервые до 31 октября на сумму до 1 млн руб. Затем доходность будет на уровне базовой ставки – 5%. По ней будет начисляться доходность на средства свыше 1 млн руб.
Для новых клиентов накопительного счета «Копилка» первые три месяца будет действовать доходность 11% годовых. Ставка действует до 1 млн руб., на средства, превышающие эту сумму, базовая доходность составляет 7% (+3 п.п.). После окончания «приветственного периода» будет сохраняться базовая ставка на всю сумму.
ВТБ вносит изменения в сберегательные и накопительные продукты на фоне повышения ключевой ставки. 15 сентября Банк России повысил ее на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.