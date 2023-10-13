ФАС: суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции с кешбэком

На прошлой неделе ФАС оштрафовала на 500 000 руб. АО «Почта банк» за мелкий шрифт в рекламе об условиях получения кредита. До этого, весной, ведомство оштрафовало за аналогичные нарушения Сбербанк и банк «Открытие». Кредитные организации указывали важные сведения в рекламе мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях.