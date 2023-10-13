ФАС: суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за акции с кешбэком
Суд обязал Райффайзенбанк разместить за свой счет контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы своей акции «Кэшбэк на все», сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В ведомстве пояснили, что в ролике использовались утверждения «Кэшбэк на все», «Кэшбэк на все без условий и ограничений», «1,5% рублями, а не баллами», при этом дисклеймеры об условиях акции показывались мелким шрифтом в течение короткого времени.
ФАС ранее признала эту рекламу ненадлежащей, оштрафовала банк, а также обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы, требуя обязать его осуществить за свой счет контррекламу. Суд удовлетворил иск, решение позднее поддержали суды двух вышестоящих инстанций.
«В контррекламе компания должна указать, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кешбэк-карты недостоверной, и кешбэк начисляется не за все виды операций», – говорится в сообщении.
Ролик должен будет транслироваться раз в сутки на протяжении недели в прайм-тайм в эфире Ren-TV.
На прошлой неделе ФАС оштрафовала на 500 000 руб. АО «Почта банк» за мелкий шрифт в рекламе об условиях получения кредита. До этого, весной, ведомство оштрафовало за аналогичные нарушения Сбербанк и банк «Открытие». Кредитные организации указывали важные сведения в рекламе мелким шрифтом, из-за чего потребители не получали полной информации о всех его условиях.