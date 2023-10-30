ЦБ предложил обязать компании объяснять отклонения от дивидендной политики
Банк России предложил обязать публичные акционерные общества (ПАО) объяснять акционерам причины отклонения от дивидендной политики, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 г. и период 2025 и 2026 гг.».
«Планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения утвержденной дивидендной политики», – следует из проекта.
По оценке регулятора, повышению привлекательности инвестиций и укреплению доверия к компании способствует предсказуемость дивидендных выплат. Введение правил будет «способствовать долгосрочному инвестиционному планированию».
Кроме того, в ЦБ предлагают улучшить систему защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестплатформах. «В том числе проработать вопрос внедрения тестирования неквалифицированных инвесторов на краудинвестинговых платформах при приобретении ими акций», – говорится в документе.
Регулятор также предложил запретить публичную деятельность по привлечению инвестиций любым лицам. Ограничения не затронут лиц, имеющих законодательное разрешение на такую деятельность, уточнили в ЦБ.
Весной этого года Банк России уже предлагал обязать ПАО утверждать дивидендную политику и обосновывать акционерам причины отклонения от нее, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник.
В июне «Коммерсантъ» писал, что в Минэкономразвития разработали проект о раскрытии дивидендной политики публичными обществами с 2025 г. Министерство, по данным газеты, предложило внести изменения в федеральный закон «Об акционерных обществах» (208-ФЗ). Уточнялось, что инициатива не будет обязывать компании к дивидендным выплатам, но может повысить их предсказуемость.