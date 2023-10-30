ЦБ предложил обязать компании объяснять отклонения от дивидендной политики

В июне «Коммерсантъ» писал, что в Минэкономразвития разработали проект о раскрытии дивидендной политики публичными обществами с 2025 г. Министерство, по данным газеты, предложило внести изменения в федеральный закон «Об акционерных обществах» (208-ФЗ). Уточнялось, что инициатива не будет обязывать компании к дивидендным выплатам, но может повысить их предсказуемость.