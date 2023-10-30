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Финансы

ЦБ предложил обязать компании объяснять отклонения от дивидендной политики

Ведомости

Банк России предложил обязать публичные акционерные общества (ПАО) объяснять акционерам причины отклонения от дивидендной политики, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 г. и период 2025 и 2026 гг.».

«Планируется определить требования к содержанию дивидендной политики публичного общества, установить обязанность по ее утверждению и раскрытию, а также по объяснению акционерам причин отклонения утвержденной дивидендной политики», – следует из проекта.

По оценке регулятора, повышению привлекательности инвестиций и укреплению доверия к компании способствует предсказуемость дивидендных выплат. Введение правил будет «способствовать долгосрочному инвестиционному планированию».

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Кроме того, в ЦБ предлагают улучшить систему защиты прав неквалифицированных инвесторов на инвестплатформах. «В том числе проработать вопрос внедрения тестирования неквалифицированных инвесторов на краудинвестинговых платформах при приобретении ими акций», – говорится в документе.

Регулятор также предложил запретить публичную деятельность по привлечению инвестиций любым лицам. Ограничения не затронут лиц, имеющих законодательное разрешение на такую деятельность, уточнили в ЦБ.

Весной этого года Банк России уже предлагал обязать ПАО утверждать дивидендную политику и обосновывать акционерам причины отклонения от нее, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В июне «Коммерсантъ» писал, что в Минэкономразвития разработали проект о раскрытии дивидендной политики публичными обществами с 2025 г. Министерство, по данным газеты, предложило внести изменения в федеральный закон «Об акционерных обществах» (208-ФЗ). Уточнялось, что инициатива не будет обязывать компании к дивидендным выплатам, но может повысить их предсказуемость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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