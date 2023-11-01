ВТБ повысит ставки по вкладам на 2,5 процентного пункта

Новые правила начнут действовать с завтрашнего дня, 2 ноября. Среди предложений в банке перечислили: «ВТБ-вклад» на три года (доходность до 15% годовых), вклад на один год (доходность до 13,88%, для участников программ доходность будет выше), «Выгодное начало» на полгода (доходность до 15%), перевод пенсии в ВТБ (доходность до 16%, до 30 ноября, первая выплата на счет должна пройти до 31 января 2024 г.) и др.