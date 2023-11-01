ВТБ повысит ставки по вкладам на 2,5 процентного пункта
«Теперь максимальная доходность по сберегательным продуктам в ВТБ составит даже не 15%, а 16% годовых. В среднем мы повысили ставки по вкладам и накопительным счетам на 2,5 п. п.», – говорится в сообщении.
Новые правила начнут действовать с завтрашнего дня, 2 ноября. Среди предложений в банке перечислили: «ВТБ-вклад» на три года (доходность до 15% годовых), вклад на один год (доходность до 13,88%, для участников программ доходность будет выше), «Выгодное начало» на полгода (доходность до 15%), перевод пенсии в ВТБ (доходность до 16%, до 30 ноября, первая выплата на счет должна пройти до 31 января 2024 г.) и др.
31 октября Сбербанк увеличил размер максимальной ставки по рублевым вкладам до 14%. В банке уточнили, что наиболее выгодная ставка будет для тех, кто откроет вклад сроком на полгода. В этом случае ставка составит 13% годовых. Дополнительный 1 п. п. смогут получить подписчики «СберПрайм+» вне зависимости от срока вклада, добавили в банке. Альфа-банк с 1 ноября повысил максимальную ставку по «Альфа-вкладу Максимальному» до 15% годовых.
27 октября совет директоров ЦБ в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в ЦБ объяснили усилением текущего инфляционного давления и тем, что оно складывается выше ожиданий регулятора.