В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой
Временный сбой произошел в работе сервиса «Сбербанк онлайн». Специалисты банка восстановили его функциональность, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
При попытке перевести средства внутри банка или в другую кредитную организацию по системе быстрых платежей появлялось сообщение: «По техническим причинам вы не можете выполнить данную операцию. Пожалуйста, повторите попытку позже». Сейчас все сервисы «Сбербанк онлайн» работают в штатном режиме, отметили в банке.
В прошлый раз о кратковременном сбое в работе мобильного приложения Сбербанка сообщалось 1 ноября. Тогда в связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения «Сбербанк онлайн» могли испытывать временные трудности со входом в приложение.