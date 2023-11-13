В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой

При попытке перевести средства внутри банка или в другую кредитную организацию по системе быстрых платежей появлялось сообщение: «По техническим причинам вы не можете выполнить данную операцию. Пожалуйста, повторите попытку позже». Сейчас все сервисы «Сбербанк онлайн» работают в штатном режиме, отметили в банке.