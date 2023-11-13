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Финансы

ЦБ РФ хочет обязать банки и МФО информировать клиентов о допуслугах и рисках

Ведомости

Банк России предложил установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов. В частности, организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, а также информировать клиентов о рисках. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Центробанком.

ЦБ РФ провел исследование об удовлетворенности клиентов процессом оформления кредитов и займов. Опрос показал, что повышение доступности финансовых продуктов и услуг «сопровождается появлением новых видов нарушений и неприемлемых практик».

55% потребителей онлайн-кредитования остались в той или иной степени не удовлетворены продуктом, поскольку, в частности, не получили полной информации по условиям кредита, остались недовольны окончательной процентной ставкой, не знали об оформлении дополнительных услуг или их условиях и др.

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В случае со вкладами недовольных оказалось еще больше – 64%. Неудовлетворенность была связана с невозможностью получить полную информацию по условиям вклада и дополнительным услугам. Клиенты также остались недовольны процентной ставкой по вкладу из-за того, что банк изначально привлек внимание максимальной ставкой без раскрытия условий ее получения, а также проставлением банком автосогласий в пользу того или иного условия.

В конце 2022 г. Центральный банк предложил обязать банки информировать клиентов о выгодах и рисках вложения в новые банковские продукты в письменном виде. Предлагалось внедрить паспорта финансовых продуктов – ключевые информационные документы (КИД), в которых будут кратко описаны суть финансового продукта, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента и сведения о возможных комиссиях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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