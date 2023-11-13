ЦБ РФ хочет обязать банки и МФО информировать клиентов о допуслугах и рисках
Банк России предложил установить правила взаимодействия финансовых организаций с потребителями при онлайн-продажах вкладов и кредитов. В частности, организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, а также информировать клиентов о рисках. Об этом сообщается в докладе, опубликованном Центробанком.
ЦБ РФ провел исследование об удовлетворенности клиентов процессом оформления кредитов и займов. Опрос показал, что повышение доступности финансовых продуктов и услуг «сопровождается появлением новых видов нарушений и неприемлемых практик».
55% потребителей онлайн-кредитования остались в той или иной степени не удовлетворены продуктом, поскольку, в частности, не получили полной информации по условиям кредита, остались недовольны окончательной процентной ставкой, не знали об оформлении дополнительных услуг или их условиях и др.
В случае со вкладами недовольных оказалось еще больше – 64%. Неудовлетворенность была связана с невозможностью получить полную информацию по условиям вклада и дополнительным услугам. Клиенты также остались недовольны процентной ставкой по вкладу из-за того, что банк изначально привлек внимание максимальной ставкой без раскрытия условий ее получения, а также проставлением банком автосогласий в пользу того или иного условия.
В конце 2022 г. Центральный банк предложил обязать банки информировать клиентов о выгодах и рисках вложения в новые банковские продукты в письменном виде. Предлагалось внедрить паспорта финансовых продуктов – ключевые информационные документы (КИД), в которых будут кратко описаны суть финансового продукта, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента и сведения о возможных комиссиях.