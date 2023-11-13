ЦБ РФ хочет обязать банки и МФО информировать клиентов о допуслугах и рисках

В случае со вкладами недовольных оказалось еще больше – 64%. Неудовлетворенность была связана с невозможностью получить полную информацию по условиям вклада и дополнительным услугам. Клиенты также остались недовольны процентной ставкой по вкладу из-за того, что банк изначально привлек внимание максимальной ставкой без раскрытия условий ее получения, а также проставлением банком автосогласий в пользу того или иного условия.