Чистая прибыль Альфа-банка по итогам девяти месяцев составила 85,5 млрд рублей

Портфель розничных кредитов вырос на 25%, на это повлияло обеспеченное кредитование и кредиты наличными. Объем корпоративных кредитов также вырос на 38%. Это обусловлено развитием кредитования малого и среднего бизнеса, поясняют в Альфа-банке. Депозитный портфель организации продемонстрировал рост более чем на 37%.