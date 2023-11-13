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Финансы

Чистая прибыль Альфа-банка по итогам девяти месяцев составила 85,5 млрд рублей

Ведомости

По итогам девяти месяцев 2023 г. чистая прибыль Альфа-банка составила 85,8 млрд руб. по РСБУ. Активы организации выросли на 34%, в том числе за счет роста кредитного портфеля по всем ключевым продуктам, следует из сообщения пресс-службы банка.

Чистая прибыль за III квартал достигла 33,6 млрд руб., что на 33% больше показателя II квартала. Повышение стало возможно за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов, утверждают в банке.

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«По итогам III квартала Альфа-банк вышел на рекордные темпы роста. С начала года мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн до 29,6 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса вырос на 14% и составил 1,5 млн клиентов», – приводит пресс-служба слова главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского.

Портфель розничных кредитов вырос на 25%, на это повлияло обеспеченное кредитование и кредиты наличными. Объем корпоративных кредитов также вырос на 38%. Это обусловлено развитием кредитования малого и среднего бизнеса, поясняют в Альфа-банке. Депозитный портфель организации продемонстрировал рост более чем на 37%.

Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл.

20 октября Банк России одобрил Альфа-банку открытие двух филиалов в Китае. Сейчас кредитная организация ожидает решения китайского регулятора. Причиной для создания подконтрольной инфраструктуры в Китае Альфа-банк назвал запрос со стороны клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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