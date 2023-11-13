Чистая прибыль Альфа-банка по итогам девяти месяцев составила 85,5 млрд рублей
По итогам девяти месяцев 2023 г. чистая прибыль Альфа-банка составила 85,8 млрд руб. по РСБУ. Активы организации выросли на 34%, в том числе за счет роста кредитного портфеля по всем ключевым продуктам, следует из сообщения пресс-службы банка.
Чистая прибыль за III квартал достигла 33,6 млрд руб., что на 33% больше показателя II квартала. Повышение стало возможно за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов, утверждают в банке.
«По итогам III квартала Альфа-банк вышел на рекордные темпы роста. С начала года мы нарастили розничную клиентскую базу на 4 млн до 29,6 млн человек. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса вырос на 14% и составил 1,5 млн клиентов», – приводит пресс-служба слова главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского.
Портфель розничных кредитов вырос на 25%, на это повлияло обеспеченное кредитование и кредиты наличными. Объем корпоративных кредитов также вырос на 38%. Это обусловлено развитием кредитования малого и среднего бизнеса, поясняют в Альфа-банке. Депозитный портфель организации продемонстрировал рост более чем на 37%.
Финансовые результаты за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл.
20 октября Банк России одобрил Альфа-банку открытие двух филиалов в Китае. Сейчас кредитная организация ожидает решения китайского регулятора. Причиной для создания подконтрольной инфраструктуры в Китае Альфа-банк назвал запрос со стороны клиентов.