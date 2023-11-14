АКРА отзывает кредитные рейтинги Белоруссии
Рейтинговое агентство АКРА отзывает незапрошенные кредитные рейтинги Белоруссии «по неаналитическим причинам», сообщается на сайте агентства.
«АКРА отзывает ранее присвоенные правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте – B+ <...>, а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте – B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам», – говорится в сообщении.
Эти рейтинги были присвоены без заключения договора с правительством республики в 2020 г.
Одновременно с этим АКРА подтвердило кредитные рейтинги облигационного выпуска Белоруссии на 10 млрд руб. с погашением в апреле 2026 г. по международной шкале – «B+» и по национальной шкале для России – BBB- (RU). Агентство отмечает, что кредитное качество республики поддерживается восстановлением промышленности, ростом инвестиций и снижением инфляции, сокращением внешнего долга и др.
«В 2023 г. экономика Беларуси демонстрирует восстановление, однако, по мнению АКРА, стабильность этого процесса до сих пор остается неопределенной», – говорится в релизе.
Ранее в октябре стало известно, что российские инвесторы призвали власти страны ограничить Белоруссии выдачу межгосударственных кредитов и доступ к рынку капитала РФ из-за невыплат по евробондам. Они считают, что министерство финансов Белоруссии нужно в ближайшее время объявить недобросовестным заемщиком и ограничить ведомству доступ на российский рынок капитала. Минэкономразвития РФ также призвали рассмотреть варианты по ограничению межгосударственного кредитования бывшей советской республики до тех пор, пока страна не погасит долги перед российскими инвесторами.
В июле 2022 г. из-за санкций структуры Citigroup, выступающие в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента, объявили о прекращении выполнения этих операций с белорусскими еврооблигациями. В сентябре власти Белоруссии определили новый порядок расчета по еврооблигациям, который подразумевает несколько опций – среди них, к примеру, замена бондов на локальные бумаги Белоруссии с аналогичными параметрами или выплата купона и погашение в белорусских рублях. Выплаты сейчас осуществляются на отдельный банковский счет белорусского «АСБ Беларусбанк».
Позднее Минск ввел новый механизм выплат. Теперь они должны проходить в белорусских рублях через иностранные депозитарии, заключившие необходимые соглашения с минфином Белоруссии. Такой шаг позволил бы получить выплаты только тем инвесторам, которые купили евробонды до вступления в силу решения об отказе обслуживания белорусских госбумаг со стороны Citibank 6 сентября 2022 г. Остальным вкладчикам предложили обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их за 30% от номинальной стоимости.
Сейчас в обращении находятся четыре выпуска белорусских евробондов на $2,45 млрд: они размещались в 2017–2022 гг., а андеррайтерами были Citi и австрийский Raiffeisen Bank International.