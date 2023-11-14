АКРА отзывает кредитные рейтинги Белоруссии

Ранее в октябре стало известно, что российские инвесторы призвали власти страны ограничить Белоруссии выдачу межгосударственных кредитов и доступ к рынку капитала РФ из-за невыплат по евробондам. Они считают, что министерство финансов Белоруссии нужно в ближайшее время объявить недобросовестным заемщиком и ограничить ведомству доступ на российский рынок капитала. Минэкономразвития РФ также призвали рассмотреть варианты по ограничению межгосударственного кредитования бывшей советской республики до тех пор, пока страна не погасит долги перед российскими инвесторами.