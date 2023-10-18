Инвесторы призвали ограничить госкредиты Минску из-за невыплат по бондам
Письмо написал инвестор Александр Марченков от имени инициативной группы владельцев белорусских еврооблигаций на сумму более чем $200 млн. Он отметил, что в группу входят 200 физических лиц и 30 организаций. Автор призвал замминистра «принять меры для скорейшего исполнения Белоруссией своих обязательств перед всеми российскими инвесторами». К обязательствам относятся выплаты по госбумагам страны, уточняется в письме.
Автор обращения считает, что Министерство финансов Белоруссии нужно в ближайшее время объявить недобросовестным заемщиков и ограничить ведомству доступ на российский рынок капитала. Марченков также призвал Минэкономразвития РФ рассмотреть варианты по ограничению межгосударственного кредитования бывшей советской республики до тех пор, пока страна не погасит долги перед российскими инвесторами.
Копию письма его автор также отправил в Банк России, а также в министерства финансов России и Белоруссии. В ЦБ отметили, что что вопрос исполнения обязательств перед российскими инвесторами «находится в поле зрения руководителей регуляторов финансового рынка Российской Федерации и Республики Беларусь».
По данным РБК, инициативная группа во главе с Марченковым планирует обратиться в Лондонский международный арбитражный суд с иском к Белоруссии из-за невыплат по госбумагам.
Ранее Марченков инициировал иск в Московский городской суд от российских инвесторов к Минфину Белоруссии из-за невыплат по евробондам на $300 000. Суд прекратил рассмотрение дела и объяснил свое решение его неподсудностью российским судам.
Белоруссия остановила выплаты (купоны и погашения) российским инвесторам по еврооблигациям с июля 2022 г. Это связано с отказом Citibank в обслуживании белорусских госбумаг – кредитная организация решила больше не проводить по ним выплаты.
Сначала республика предложила инвесторам получать выплаты в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Местный Минфин провел несколько траншей с помощью такого механизма, однако открывшие счета в белорусских банках российские инвесторы выплаты не получили или получили только их часть.
После этого страна ввела новый механизм выплат. Теперь они должны были проходить в белорусских рублях через иностранные депозитарии, заключившие необходимые соглашения с Минфином Белоруссии. Такой шаг позволил бы получить выплаты только тем инвесторам, которые купили евробонды до вступления в силу решения об отказе обслуживания белорусских госбумаг со стороны Citibank 6 сентября 2022 г. Остальным вкладчикам предложили обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их за 30% от номинальной стоимости.