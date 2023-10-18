Инвесторы призвали ограничить госкредиты Минску из-за невыплат по бондам

После этого страна ввела новый механизм выплат. Теперь они должны были проходить в белорусских рублях через иностранные депозитарии, заключившие необходимые соглашения с Минфином Белоруссии. Такой шаг позволил бы получить выплаты только тем инвесторам, которые купили евробонды до вступления в силу решения об отказе обслуживания белорусских госбумаг со стороны Citibank 6 сентября 2022 г. Остальным вкладчикам предложили обменять еврооблигации на внутренние облигации или выкупить их за 30% от номинальной стоимости.