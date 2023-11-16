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Финансы

Набиуллина: годовую инфляцию в России выше 7% нельзя назвать «безобидной»

Ведомости

Сейчас годовая инфляция в России превышает 7%, такие показатели нельзя назвать безобидными. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Трансляция заседания шла на сайте нижней палаты.

«Годовая инфляция последовательно растет, начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным», – сказала она, комментируя критику в адрес ЦБ в связи с повышением ключевой ставки до 15%.

15 ноября Минэкономразвития сообщило, что годовая инфляция в России за период с 8 по 13 ноября ускорилась до 7,16% с 6,99% на предыдущей неделе.

Годовая инфляция в России ускорилась до 7,16%

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора.

Тогда же ЦБ обновил прогноз по годовой инфляции. Теперь регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 7‒7,5% (прошлый был 6‒7%) по итогам 2023 г. В 2024 г. она снизится до 4‒4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В ноябре Набиуллина допускала дальнейшее повышение ключевой ставки, поскольку ЦБ намерен поддерживать жесткую денежно-кредитную политику еще в течение нескольких кварталов, чтобы вернуть инфляцию к показателю в 4%. Заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова говорила, что регулятор может поднять ставку, если не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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