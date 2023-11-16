Набиуллина: годовую инфляцию в России выше 7% нельзя назвать «безобидной»

«Годовая инфляция последовательно растет, начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным», – сказала она, комментируя критику в адрес ЦБ в связи с повышением ключевой ставки до 15%.