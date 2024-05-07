UBS впервые зафиксировал рост квартальной прибыли после покупки Credit Suisse
Швейцарский финансовый холдинг UBS в I квартале 2024 г. впервые с момента поглощения конкурента Credit Suisse зафиксировал чистую квартальную прибыль. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.
Так, чистая прибыль компании составила $2,376 млрд. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Швейцарии, составила $1,8 млрд, превысив консенсус-прогноз компании в $602 млн. Операционные расходы группы снизились на 11% квартал к кварталу до $10,257 млрд. В базовом выражении операционные расходы сократились на 5% до $9,236 млрд.
«Мы продолжаем ускоренными темпами реализовывать наши планы по интеграции. <...> Мы ожидаем завершения слияния UBS AG и Credit Suisse AG 31 мая 2024 г. при условии получения оставшихся разрешений регулирующих органов», – указано в сообщении компании.
16 марта 2023 г. Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Затем 12 июня 2023 г. UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд).