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UBS впервые зафиксировал рост квартальной прибыли после покупки Credit Suisse

Ведомости

Швейцарский финансовый холдинг UBS в I квартале 2024 г. впервые с момента поглощения конкурента Credit Suisse зафиксировал чистую квартальную прибыль. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Так, чистая прибыль компании составила $2,376 млрд. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Швейцарии, составила $1,8 млрд, превысив консенсус-прогноз компании в $602 млн. Операционные расходы группы снизились на 11% квартал к кварталу до $10,257 млрд. В базовом выражении операционные расходы сократились на 5% до $9,236 млрд.

«Мы продолжаем ускоренными темпами реализовывать наши планы по интеграции. <...> Мы ожидаем завершения слияния UBS AG и Credit Suisse AG 31 мая 2024 г. при условии получения оставшихся разрешений регулирующих органов», – указано в сообщении компании.

16 марта 2023 г. Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Затем 12 июня 2023 г. UBS сообщил о завершении поглощения Credit Suisse – своего главного конкурента. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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