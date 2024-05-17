Минфин оценил потенциал рынка партнерского финансирования
Министерство финансов России видит большой потенциал рынка партнерского финансирования. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
Он сообщил, что сбережения, которые находятся «под подушкой» у граждан, можно вовлечь в оборот с помощью исламского банкинга. Чебесков отметил, что на данный момент рынок партнерского банкинга по всему миру оценивается в $4 трлн – это около 6,5% всего глобального банковского сектора.
«В некоторых странах эта цифра занимает более 50% от всего рынка. Мы видим огромный потенциал использования этих инструментов, но это произойдет не сразу, это произойдет поэтапно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра также подчеркнул, что у партнерского финансирования есть потенциал с точки зрения расширения линейки инструментария.
16 мая в России состоялся первый соответствующий исламскому банкингу выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Резидент особой экономической зоны «Иннополис» в Республике Татарстан IT-корпорация «Универсальный блокчейн» выпустил на платформе оператора информационной системы «Мастерчейн» так называемый цифровой сукук объемом 1 млн руб.
Сукук – это исламский финансовый сертификат, который похож на облигации. Отличие состоит в том, что облигация является заемным средством, а сукук – доля в бизнесе или бизнес-проекте.