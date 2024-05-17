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Минфин оценил потенциал рынка партнерского финансирования

Ведомости

Министерство финансов России видит большой потенциал рынка партнерского финансирования. Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

Он сообщил, что сбережения, которые находятся «под подушкой» у граждан, можно вовлечь в оборот с помощью исламского банкинга. Чебесков отметил, что на данный момент рынок партнерского банкинга по всему миру оценивается в $4 трлн – это около 6,5% всего глобального банковского сектора.

«В некоторых странах эта цифра занимает более 50% от всего рынка. Мы видим огромный потенциал использования этих инструментов, но это произойдет не сразу, это произойдет поэтапно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Замминистра также подчеркнул, что у партнерского финансирования есть потенциал с точки зрения расширения линейки инструментария.

16 мая в России состоялся первый соответствующий исламскому банкингу выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Резидент особой экономической зоны «Иннополис» в Республике Татарстан IT-корпорация «Универсальный блокчейн» выпустил на платформе оператора информационной системы «Мастерчейн» так называемый цифровой сукук объемом 1 млн руб.

Сукук – это исламский финансовый сертификат, который похож на облигации. Отличие состоит в том, что облигация является заемным средством, а сукук – доля в бизнесе или бизнес-проекте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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