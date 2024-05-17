Минфин оценил потенциал рынка партнерского финансирования

Он сообщил, что сбережения, которые находятся «под подушкой» у граждан, можно вовлечь в оборот с помощью исламского банкинга. Чебесков отметил, что на данный момент рынок партнерского банкинга по всему миру оценивается в $4 трлн – это около 6,5% всего глобального банковского сектора.