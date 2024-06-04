ВТБ анонсировал открытие офисов в Донецке и Мариуполе
«ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе», – сказал Костин.
Офисная сеть ВТБ насчитывает более 1300 точек и охватывает 58 млн человек, рассказали в пресс-службе. Заместитель президента – председателя правления госбанка Георгий Горшков в декабре прошлого года говорил, что ВТБ намерен в рамках стратегии до 2026 г. увеличить свою офисную сеть на 40%. Он отмечал, что в последние годы в банковском секторе появился тренд по сокращению числа офисов, а ВТБ идет вразрез этому направлению и строит «инновационную модель обслуживания клиентов». В 2024 г., как сообщалось, банк откроет свои офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.
30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России, затем глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк (ПСБ).