ВТБ анонсировал открытие офисов в Донецке и Мариуполе

Офисная сеть ВТБ насчитывает более 1300 точек и охватывает 58 млн человек, рассказали в пресс-службе. Заместитель президента – председателя правления госбанка Георгий Горшков в декабре прошлого года говорил, что ВТБ намерен в рамках стратегии до 2026 г. увеличить свою офисную сеть на 40%. Он отмечал, что в последние годы в банковском секторе появился тренд по сокращению числа офисов, а ВТБ идет вразрез этому направлению и строит «инновационную модель обслуживания клиентов». В 2024 г., как сообщалось, банк откроет свои офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.