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ВТБ анонсировал открытие офисов в Донецке и Мариуполе

Ведомости

ВТБ до конца года планирует открыть офисы в Донецке и Мариуполе, а уже в июле начнут работать два новых отделения банка в Луганске, сообщил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит пресс-служба банка.

«ВТБ там, где наш клиент. Сегодня мы идем к нашим клиентам в новые регионы. Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом – в Донецке и Мариуполе», – сказал Костин.

Офисная сеть ВТБ насчитывает более 1300 точек и охватывает 58 млн человек, рассказали в пресс-службе. Заместитель президента – председателя правления госбанка Георгий Горшков в декабре прошлого года говорил, что ВТБ намерен в рамках стратегии до 2026 г. увеличить свою офисную сеть на 40%. Он отмечал, что в последние годы в банковском секторе появился тренд по сокращению числа офисов, а ВТБ идет вразрез этому направлению и строит «инновационную модель обслуживания клиентов». В 2024 г., как сообщалось, банк откроет свои офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России, затем глава государства подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк (ПСБ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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