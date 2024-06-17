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UBS предлагает выплатить пострадавшим от краха Greensill клиентам 90% средств

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UBS Group AG вернет инвесторам фондов Credit Suisse, связанных с крахом Greensill Capital, значительную часть их средств, сообщается на сайте швейцарского финансового холдинга.

Инвесторы фонда, которые примут предложение, получат 90% вложенных средств, определенных на 25 февраля 2021 г., указано в сообщении группы.

Предложение действует с 17 июня до 31 июля 2024 г.

16 марта Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд). 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.

12 июня UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».

По данным Bloomberg, крах Greensill Capital в марте 2021 г. привел к тому, что Credit Suisse заморозил и свернул группу фондов на $10 млрд, которые швейцарский банк предлагал клиентам в качестве безопасных инвестиций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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