UBS предлагает выплатить пострадавшим от краха Greensill клиентам 90% средств
UBS Group AG вернет инвесторам фондов Credit Suisse, связанных с крахом Greensill Capital, значительную часть их средств, сообщается на сайте швейцарского финансового холдинга.
Инвесторы фонда, которые примут предложение, получат 90% вложенных средств, определенных на 25 февраля 2021 г., указано в сообщении группы.
Предложение действует с 17 июня до 31 июля 2024 г.
16 марта Credit Suisse, второй банк Швейцарии с 167-летней историей, объявил о получении от ЦБ страны «спасательного круга» в размере $54 млрд в виде ликвидности и выкупа $3 млрд долга. Впоследствии финансовые регуляторы Швейцарии объявили о продаже Credit Suisse, покупателем которого выступил UBS. Сумма сделки составила 3 млрд швейцарских франков ($3,3 млрд). 25 мая Европейская комиссия (ЕК) одобрила слияние Credit Suisse и UBS. В комиссии добавили, что слияние не приведет к значительному снижению конкуренции на рынках Европейской экономической зоны.
12 июня UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».
По данным Bloomberg, крах Greensill Capital в марте 2021 г. привел к тому, что Credit Suisse заморозил и свернул группу фондов на $10 млрд, которые швейцарский банк предлагал клиентам в качестве безопасных инвестиций.