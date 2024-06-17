UBS предлагает выплатить пострадавшим от краха Greensill клиентам 90% средств

12 июня UBS объявил о завершении поглощения Credit Suisse. В результате сделки Credit Suisse Group AG была объединена с UBS Group AG, объединенная организация будет функционировать как консолидированная банковская группа. В UBS пояснили, что в ожидании дальнейшей интеграции UBS Group AG будет управлять двумя отдельными материнскими банками – UBS AG и Credit Suisse AG. При этом каждая организация продолжит иметь свои филиалы и «дочки».