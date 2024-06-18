Курс юаня снизился до 11,5 рубля впервые с июня 2023 года

Центробанк на фоне введения санкций США против Мосбиржи сообщил, что официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.