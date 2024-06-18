Курс юаня снизился до 11,5 рубля впервые с июня 2023 года
Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11,5 руб. впервые с 8 июня 2023 г., свидетельствуют данные торгов.
По данным на 18 июня 18:20 мск, юань снижался до 11,496 руб. (-3,81%). К 18:37 мск китайская валюта замедлила снижение, курс находился на уровне 11,516 руб.
Центробанк на фоне введения санкций США против Мосбиржи сообщил, что официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.