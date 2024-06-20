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ВЭБ.РФ рекомендовал активнее использовать СПФС для расчетов с Вьетнамом

Ведомости

ВЭБ.РФ предложил активнее использовать систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России или альтернативные системы для сопровождения расчетов между российскими и вьетнамскими банками. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По словам Шувалова, такая практика улучшит перспективы своевременной и взаимовыгодной реализации российско-вьетнамских инвестиционных и экспортных проектов.

Шувалов также напомнил, что ВЭБ.РФ – один из ключевых и старейших банков – участников сотрудничества с Вьетнамом в кредитно-финансовой сфере. ВЭБ.РФ также рассматривает сотрудничество с Вьетнамом как приоритетное в регионе Юго-Восточной Азии.

С начала 2023 г. поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) на сумму около $300 млн получили 800 экспортеров. Российские поставщики экспортировали во Вьетнам продукцию агропромышленного и лесопромышленного комплекса, химической, легкой, фармацевтической и косметической промышленности, а также товары машиностроительной и металлургической отраслей.

Потенциал несырьевого неэнергетического экспорта, по оценке РЭЦ, из РФ во Вьетнам в среднем в год составляет около $480, более $36,5 млн – экспорт высокого передела. Шувалов также назвал перспективными направлениями нефтехимическую продукцию, изделия из титана и других металлов, товары деревообработки, корма, рыбную продукцию.

Перед визитом российской делегации во Вьетнам президент РФ Владимир Путин опубликовал статью об отношениях двух стран во вьетнамской газете «Нянзан». В частности, в тексте говорится, что в 2023 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 8%, а в I квартале 2024 г. – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны также имеют возможность осуществлять расчеты в российских рублях и вьетнамских донгах. Согласно статье Путина, в прошлом году такие сделки составили более 40% двусторонних торговых операций. В I квартале текущего года этот показатель достиг почти 60%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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