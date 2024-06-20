ВЭБ.РФ рекомендовал активнее использовать СПФС для расчетов с Вьетнамом

Перед визитом российской делегации во Вьетнам президент РФ Владимир Путин опубликовал статью об отношениях двух стран во вьетнамской газете «Нянзан». В частности, в тексте говорится, что в 2023 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 8%, а в I квартале 2024 г. – более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страны также имеют возможность осуществлять расчеты в российских рублях и вьетнамских донгах. Согласно статье Путина, в прошлом году такие сделки составили более 40% двусторонних торговых операций. В I квартале текущего года этот показатель достиг почти 60%.