Сбербанк начнет обслуживание юрлиц в Донецке и Луганске с 25 июня

30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к России. В сентябре 2023 г. в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР – Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Все они ранее занимали посты врио руководителей своих регионов.