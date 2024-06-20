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Сбербанк начнет обслуживание юрлиц в Донецке и Луганске с 25 июня

Ведомости

Сбербанк запустит обслуживание юридических лиц в Донецке и Луганске с 25 июня, сообщил заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов в эфире «России 24».

«С 25 июня начинается обслуживание юридических лиц, мы сможем предложить и помощь в открытии бизнеса, помощь в открытии расчетных счетов, получение токенов ФНС для работы с отчетностью. А также будем осуществлять расчетно-кассовое обслуживание», – сказал он.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Сбера» пишет, что юрлица с 25 июня смогут получать услуги банка в офисе МФЦ в Луганске, также будут открыты несколько полноформатных офисов банка в ДНР и ЛНР. По уточнению представительства, в отделениях будут доступны все основные банковские продукты для физических и юридических лиц.

6 июня в пресс-службе банка сообщили, что «Сбер» в июне планирует запустить льготную ипотеку под 2% в ДНР и ЛНР. Минимальная ставка по программе на «Домклик» составит 2% при страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита – 6 млн руб., первоначальный взнос – от 10,1% стоимости жилья.

Президент РФ Владимир Путин в январе призвал банки и другие крупные финансовые учреждения не бояться санкций и начать работу в новых регионах. Первым российским банком, который начал работать на новых территориях, стал Промсвязьбанк (ПСБ).

30 сентября 2022 г. Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к России. В сентябре 2023 г. в новых регионах прошли выборы глав субъектов РФ по российскому законодательству. В результате губернаторами Запорожской и Херсонской областей были избраны Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно, главами ЛНР и ДНР – Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Все они ранее занимали посты врио руководителей своих регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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