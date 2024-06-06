«Сбер» запустит в ЛНР и ДНР льготную ипотеку под 2%

5 июня Сбербанк на ПМЭФе заявил о повышении минимальных ставок по всем собственным ипотечным программам на 1,5 п. п. Минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье теперь начинаются с 18,2%. На таком же уровне будет минимальная ставка по ипотеке на строительство дома и по программе рефинансирования. Чуть выше, до 18,5%, поднялась ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю. Также Сбербанк пересмотрел ставки по потребительским кредитам – диапазон составит от 17,9 до 39,9% против действовавших ранее 16,9–36,9% годовых.