«Сбер» запустит в ЛНР и ДНР льготную ипотеку под 2%
«Сбер» в июне планирует запустить льготную ипотеку под 2% в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщила на ПМЭФе пресс-служба Сбербанка.
Минимальная ставка по программе на «Домклик» составит 2% при страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита – 6 млн руб., первоначальный взнос – от 10,1% стоимости жилья.
Программа коснется готового или строящегося жилья на первичном рынке и будет работать по принципу «одна льготная ипотека в одни руки», в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.
5 июня Сбербанк на ПМЭФе заявил о повышении минимальных ставок по всем собственным ипотечным программам на 1,5 п. п. Минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье теперь начинаются с 18,2%. На таком же уровне будет минимальная ставка по ипотеке на строительство дома и по программе рефинансирования. Чуть выше, до 18,5%, поднялась ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю. Также Сбербанк пересмотрел ставки по потребительским кредитам – диапазон составит от 17,9 до 39,9% против действовавших ранее 16,9–36,9% годовых.