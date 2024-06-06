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«Сбер» запустит в ЛНР и ДНР льготную ипотеку под 2%

Ведомости

«Сбер» в июне планирует запустить льготную ипотеку под 2% в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщила на ПМЭФе пресс-служба Сбербанка.

Минимальная ставка по программе на «Домклик» составит 2% при страхования жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита – 6 млн руб., первоначальный взнос – от 10,1% стоимости жилья.

Программа коснется готового или строящегося жилья на первичном рынке и будет работать по принципу «одна льготная ипотека в одни руки», в которой клиент является заемщиком, созаемщиком или поручителем.

5 июня Сбербанк на ПМЭФе заявил о повышении минимальных ставок по всем собственным ипотечным программам на 1,5 п. п. Минимальные ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье теперь начинаются с 18,2%. На таком же уровне будет минимальная ставка по ипотеке на строительство дома и по программе рефинансирования. Чуть выше, до 18,5%, поднялась ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю. Также Сбербанк пересмотрел ставки по потребительским кредитам – диапазон составит от 17,9 до 39,9% против действовавших ранее 16,9–36,9% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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