Банк России повысил курсы доллара и евро на 21 июня
Банк России повысил курс доллара на 21 июня до 85,42 руб., евро – до 91,45 руб., а юаня – до 11,52 руб., следует из данных с сайта регулятора.
В связи с новыми ограничениями Мосбиржа с 13 июня прекратила торги долларом и евро. Официальный курс рубля теперь рассчитывают по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.