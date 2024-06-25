Совкомбанк будет обслуживать часть кредитных договоров «Хоум банка»

Денежный и товарный кредиты, а также кредит под залог автомобиля перейдут в Совкомбанк на основании соглашения об уступке прав требований. Уточняется, что сумма платежа по кредиту и расчетная дата внесения средств не изменятся. До перехода кредита заемщика «Хоум банка» в Совкомбанк вносить платежи можно привычным способом.