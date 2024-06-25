Совкомбанк будет обслуживать часть кредитных договоров «Хоум банка»
Часть кредитных договоров ООО «Хоум кредит банка» перейдут на обслуживание в ПАО «Совкомбанк» с 14 июля без изменения условий. Об этом сообщает пресс-служба Совкомбанка.
Денежный и товарный кредиты, а также кредит под залог автомобиля перейдут в Совкомбанк на основании соглашения об уступке прав требований. Уточняется, что сумма платежа по кредиту и расчетная дата внесения средств не изменятся. До перехода кредита заемщика «Хоум банка» в Совкомбанк вносить платежи можно привычным способом.
Совкомбанк будет обслужить только те кредитные договоры, номера которых будут указаны в СМС-рассылке от «Хоум банка».
3 мая сообщалось, что на общем собрании акционеров Совкомбанка было решено увеличить уставный капитал на 117,3 млн руб. Допэмиссия акций нужна для покупки «Хоум банка» – частично она будет оплачена акциями. После регистрации выпуска бумаг технически сделка будет закрыта.
Благодаря приобретению «Хоум банка» Совкомбанк сможет повысить объем розничных кредитов на 25%, портфель депозитов – на 20%. С учетом результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) прогнозируемый объем розничных кредитов по итогам этого года может вырасти до 995 млрд руб., а депозитный портфель – до 3 трлн руб.