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Совкомбанк проведет допэмиссию для покупки «Хоум банка»

Ведомости

На общем собрании акционеров Совкомбанка принято решение увеличить уставный капитал на 117,3 млн руб., говорится в сообщении компании. Допэмиссия акций нужна для покупки «Хоум банка» – частично она будет оплачена акциями. После регистрации выпуска бумаг технически сделка будет закрыта.

Уставный капитал увеличится путем размещения дополнительных ценных бумаг по номинальной стоимости 0,1 руб. В результате общий размер капитала превысит 2,1 млрд руб.

Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке. Цену размещения акций и порядок ее определения установит наблюдательный совет банка после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.

В апреле совет директоров Совкомбанка рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос о дополнительной эмиссии банка на годовом собрании. Тогда же Совкомбанк сообщил о получении одобрения покупки «Хоум банка» от Банка России и Федеральной антимонопольной службы. По прогнозу кредитной организации, сделка позволит повысить количество активных клиентов на 50% до 3 млн человек.

Приобретение «Хоум банка» позволит Совкомбанку повысить объем розничных кредитов на 25%, портфель депозитов – на 20%, уточняется в сообщении. С учетом результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), прогнозируемый объем розничных кредитов по итогам этого года может вырасти до 995 млрд руб., а депозитный портфель – до 3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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