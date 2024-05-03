Совкомбанк проведет допэмиссию для покупки «Хоум банка»

Приобретение «Хоум банка» позволит Совкомбанку повысить объем розничных кредитов на 25%, портфель депозитов – на 20%, уточняется в сообщении. С учетом результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), прогнозируемый объем розничных кредитов по итогам этого года может вырасти до 995 млрд руб., а депозитный портфель – до 3 трлн руб.