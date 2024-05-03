Совкомбанк проведет допэмиссию для покупки «Хоум банка»
На общем собрании акционеров Совкомбанка принято решение увеличить уставный капитал на 117,3 млн руб., говорится в сообщении компании. Допэмиссия акций нужна для покупки «Хоум банка» – частично она будет оплачена акциями. После регистрации выпуска бумаг технически сделка будет закрыта.
Уставный капитал увеличится путем размещения дополнительных ценных бумаг по номинальной стоимости 0,1 руб. В результате общий размер капитала превысит 2,1 млрд руб.
Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке. Цену размещения акций и порядок ее определения установит наблюдательный совет банка после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.
В апреле совет директоров Совкомбанка рекомендовал акционерам рассмотреть вопрос о дополнительной эмиссии банка на годовом собрании. Тогда же Совкомбанк сообщил о получении одобрения покупки «Хоум банка» от Банка России и Федеральной антимонопольной службы. По прогнозу кредитной организации, сделка позволит повысить количество активных клиентов на 50% до 3 млн человек.
Приобретение «Хоум банка» позволит Совкомбанку повысить объем розничных кредитов на 25%, портфель депозитов – на 20%, уточняется в сообщении. С учетом результатов за 2023 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), прогнозируемый объем розничных кредитов по итогам этого года может вырасти до 995 млрд руб., а депозитный портфель – до 3 трлн руб.