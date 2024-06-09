Хотимский: Совкомбанк может провести SPO в III квартале 2024 года

«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение III квартала», – сказал он.