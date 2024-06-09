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Хотимский: Совкомбанк может провести SPO в III квартале 2024 года

Ведомости

Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в III квартале 2024 г., сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью «РБК Инвестициям».

«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение III квартала», – сказал он.

Кредитная организация сейчас находится в процессе закрытия сделки по покупке «Хоум банка». Ключевым параметром сделки является допэмиссия его акций, но не публичная (SPO), а по закрытой подписке. 

По словам Хотимского, Совкомбанк благодаря допэмиссии в рамках покупки «Хоум банка» закроет потребности в капитале на следующие 12-18 месяцев.

В начале мая на общем собрании акционеров Совкомбанка было принято решение увеличить уставный капитал на 117,3 млн руб., писали «Ведомости». Допэмиссия акций нужна для покупки «Хоум банка» – частично она будет оплачена акциями. После регистрации выпуска бумаг технически сделка будет закрыта.

Уставный капитал увеличится путем размещения дополнительных ценных бумаг по номинальной стоимости 0,1 руб. В результате общий размер капитала превысит 2,1 млрд руб. Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке. Цену размещения акций и порядок ее определения установит наблюдательный совет банка после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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