Хотимский: Совкомбанк может провести SPO в III квартале 2024 года
Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в III квартале 2024 г., сообщил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью «РБК Инвестициям».
«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение III квартала», – сказал он.
Кредитная организация сейчас находится в процессе закрытия сделки по покупке «Хоум банка». Ключевым параметром сделки является допэмиссия его акций, но не публичная (SPO), а по закрытой подписке.
По словам Хотимского, Совкомбанк благодаря допэмиссии в рамках покупки «Хоум банка» закроет потребности в капитале на следующие 12-18 месяцев.
В начале мая на общем собрании акционеров Совкомбанка было принято решение увеличить уставный капитал на 117,3 млн руб., писали «Ведомости». Допэмиссия акций нужна для покупки «Хоум банка» – частично она будет оплачена акциями. После регистрации выпуска бумаг технически сделка будет закрыта.
Уставный капитал увеличится путем размещения дополнительных ценных бумаг по номинальной стоимости 0,1 руб. В результате общий размер капитала превысит 2,1 млрд руб. Ценные бумаги будут размещены по закрытой подписке. Цену размещения акций и порядок ее определения установит наблюдательный совет банка после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых акций.