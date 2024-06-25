Центробанк понизил курсы доллара и евро на 26 июня

Регулятор сделал заявление на фоне введения США санкций против Московской биржи, в связи с которыми она прекратила торги долларом и евро с 13 июня. Теперь официальный курс рубля рассчитывают по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это.