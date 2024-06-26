Сбербанк выведет из обращения карты Maestro в июле
«Сбер» в июле намерен вывести из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Кредитная организация перестала выпускать карты Maestro и Virtual с 2017 г., а ПРО100 – с 2016 г.
«Условия обслуживания по ним давно устарели: карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы "Мир"», – говорится в сообщении.
Зачисления и переводы на счета карт этих систем будут работать, но оплата покупок и снятие наличных в банкоматах по указанным картам будут недоступны, уточнили в банке.
После начала боевых действий на Украине международные системы Visa и Mastercard объявили об отключении российских банков, попавших под санкции. Тогда под блокирующими санкциями оказались ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк и «ФК Открытие». Позже список кредитных организаций, попавших под западные санкции, расширился.
6 марта 2022 г. Visa и Mastercard сообщили о приостановке деятельности в России. Транзакции по их картам также перестали быть доступны за пределами РФ.
В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал.