Сбербанк выведет из обращения карты Maestro в июле

В финансовой отчетности за 2022 г. Mastercard сообщила о потере $30 млн из-за приостановки деятельности в России. В Mastercard тогда уточнили, что в общей сложности убытки компании из-за ухода из РФ составили $67 млн. В основном они связаны с дополнительными расходами на персонал.