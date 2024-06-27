Минфин намерен продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга в России
Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России будет продлен, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.
«Пилот рассчитан пока на два года, но уже мы для себя приняли решение, что мы будем продлять действие пилота, и уже рассматриваем введение комплексного регулирования на территории всей Российской Федерации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Чебесков отметил, что власти уже получили «достаточно опыта и подтверждения того, что эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны».
Эксперимент по внедрению исламского банкинга проводится на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. В нем участвуют как финансовые организации, так и другие юридические лица. В свою очередь юрлица, не являющиеся банками или небанковскими финансовыми организациями, обязаны уведомлять своих клиентов о налагаемых на них ограничениях, установленных Банком России.
В исламе действует принцип запрета «риба» – ссудного процента. Взимание или выплата процентов считается грехом. Ипотечные кредиты традиционно предполагают выплату процентов банку, что делает их не соответствующими исламским нормам. Чтобы избежать риба, исламская финансовая система предлагает альтернативные методы финансирования.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики говорили, что исламские финансовые инструменты обладают преимуществом в первую очередь в глазах религиозных мусульман, считающих своей обязанностью воздерживаться от «недозволенных» форм вложения денег.