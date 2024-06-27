Минфин намерен продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга в России

Эксперимент по внедрению исламского банкинга проводится на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. В нем участвуют как финансовые организации, так и другие юридические лица. В свою очередь юрлица, не являющиеся банками или небанковскими финансовыми организациями, обязаны уведомлять своих клиентов о налагаемых на них ограничениях, установленных Банком России.