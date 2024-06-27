Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Минфин намерен продлить эксперимент по внедрению исламского банкинга в России

Ведомости

Эксперимент по внедрению исламского банкинга в России будет продлен, сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Пилот рассчитан пока на два года, но уже мы для себя приняли решение, что мы будем продлять действие пилота, и уже рассматриваем введение комплексного регулирования на территории всей Российской Федерации», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Чебесков отметил, что власти уже получили «достаточно опыта и подтверждения того, что эти инструменты нужно вводить законодательно на всей территории страны».

Эксперимент по внедрению исламского банкинга проводится на территории Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. В нем участвуют как финансовые организации, так и другие юридические лица. В свою очередь юрлица, не являющиеся банками или небанковскими финансовыми организациями, обязаны уведомлять своих клиентов о налагаемых на них ограничениях, установленных Банком России.

В исламе действует принцип запрета «риба» – ссудного процента. Взимание или выплата процентов считается грехом. Ипотечные кредиты традиционно предполагают выплату процентов банку, что делает их не соответствующими исламским нормам. Чтобы избежать риба, исламская финансовая система предлагает альтернативные методы финансирования.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики говорили, что исламские финансовые инструменты обладают преимуществом в первую очередь в глазах религиозных мусульман, считающих своей обязанностью воздерживаться от «недозволенных» форм вложения денег.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных