ЦБ может ввести период охлаждения для зачислений на токенизированные карты

По словам Уварова, мошенники, предлагающие токенизацию, крадут реквизиты банковских карт, после чего переводят средства с них на счета, которые находятся под их контролем. Глава департамента ЦБ отметил, что предоставление банкам необходимой для борьбы с мошенничеством информации из НСПК позволит кредитным организациям «донастраивать свои риск-модели» и принимать решения о необходимости введения ограничений по времени зачисления средств или по максимальным суммам внесения.