ЦБ может ввести период охлаждения для зачислений на токенизированные карты
Банк России предлагает ввести двухдневный период охлаждения для зачисления средств на новые токенизированные банковские карты для борьбы с мошенничеством, заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.
«Злоумышленники активно используют данный вид мошенничества, когда предлагают на своем телефоне токенизировать карту. <...> Мы предлагаем ввести определенный период охлаждения на новые токенизированные карты. Но здесь речь идет о получении информации банками. Такая информация сосредоточена в Национальной системе платежных карт (НСПК)», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Уварова, мошенники, предлагающие токенизацию, крадут реквизиты банковских карт, после чего переводят средства с них на счета, которые находятся под их контролем. Глава департамента ЦБ отметил, что предоставление банкам необходимой для борьбы с мошенничеством информации из НСПК позволит кредитным организациям «донастраивать свои риск-модели» и принимать решения о необходимости введения ограничений по времени зачисления средств или по максимальным суммам внесения.
Под токенизированными счетами в банках ЦБ понимает безналичные средства на счетах в банках, к учету и обороту которых применяется технология токенизации. Такие счета выполняют все функции денег и свободно могут обмениваться на наличные и цифровой рубль. Токенизация в отношении банковских карт – это процесс замены реальных данных банковской карты на уникальный цифровой идентификатор (токен).
15 апреля на платформе «А-Токен» Альфа-банка токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости – торгово-развлекательного центра KazanMall. Эмитентом в сделке выступил владелец ТРЦ – девелоперский холдинг «Джи-Групп».