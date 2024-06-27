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ЦБ может ввести период охлаждения для зачислений на токенизированные карты

Ведомости

Банк России предлагает ввести двухдневный период охлаждения для зачисления средств на новые токенизированные банковские карты для борьбы с мошенничеством, заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

«Злоумышленники активно используют данный вид мошенничества, когда предлагают на своем телефоне токенизировать карту. <...> Мы предлагаем ввести определенный период охлаждения на новые токенизированные карты. Но здесь речь идет о получении информации банками. Такая информация сосредоточена в Национальной системе платежных карт (НСПК)», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Уварова, мошенники, предлагающие токенизацию, крадут реквизиты банковских карт, после чего переводят средства с них на счета, которые находятся под их контролем. Глава департамента ЦБ отметил, что предоставление банкам необходимой для борьбы с мошенничеством информации из НСПК позволит кредитным организациям «донастраивать свои риск-модели» и принимать решения о необходимости введения ограничений по времени зачисления средств или по максимальным суммам внесения.

Под токенизированными счетами в банках ЦБ понимает безналичные средства на счетах в банках, к учету и обороту которых применяется технология токенизации. Такие счета выполняют все функции денег и свободно могут обмениваться на наличные и цифровой рубль. Токенизация в отношении банковских карт – это процесс замены реальных данных банковской карты на уникальный цифровой идентификатор (токен).

15 апреля на платформе «А-Токен» Альфа-банка токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости – торгово-развлекательного центра KazanMall. Эмитентом в сделке выступил владелец ТРЦ – девелоперский холдинг «Джи-Групп». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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