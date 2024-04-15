На платформе «А-Токен» впервые токенизировали коммерческую недвижимость
На платформе «А-Токен» Альфа-банка токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости – торгово-развлекательного центра «KazanMall». Эмитентом в сделке выступил владелец ТРЦ – девелоперский холдинг «Джи-Групп». Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-банка.
Цена одного цифрового финансового актива (ЦФА) составит 5 500 руб., а предельный объем размещения – 350 350 000 руб., срок цифрового актива составит один год. Доходность предполагается от 14,5% годовых и без ограничения предельной доходности.
ЦФА доступны для квалифицированных инвесторов, клиентов Альфа-банка.
Суть подобных сделок заключается в токенизации арендных доходов объектов коммерческой недвижимости. Покупая цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости, инвестор становится «виртуальным» арендодателем, пояснили в пресс-службе. Плюсом покупки цифровых квадратных метров является отсутствие обременений по управлению и содержанию объектов и получение дохода, который определяется как чистый операционный доход на долю площади объекта недвижимости.
Платформа «А-Токен» — собственная платформа «Альфа-Банка» для работы с ЦФА. На «А-Токен» выпущено 112 ЦФА на общую сумму 53,83 млрд руб., что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 85 млрд руб.
Группа компаний «Джи-групп» имеет финансовый рейтинг «А-» от АКРА, является лидером в жилищном строительстве в домашнем регионе – республике Татарстан и ведет активное строительство в Екатеринбурге, Московской области, Перми, Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе.