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На платформе «А-Токен» впервые токенизировали коммерческую недвижимость

Ведомости

На платформе «А-Токен» Альфа-банка токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости – торгово-развлекательного центра «KazanMall». Эмитентом в сделке выступил владелец ТРЦ – девелоперский холдинг «Джи-Групп». Об этом сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

Цена одного цифрового финансового актива (ЦФА) составит 5 500 руб., а предельный объем размещения – 350 350 000 руб., срок цифрового актива составит один год. Доходность предполагается от 14,5% годовых и без ограничения предельной доходности.

ЦФА доступны для квалифицированных инвесторов, клиентов Альфа-банка.

Суть подобных сделок заключается в токенизации арендных доходов объектов коммерческой недвижимости. Покупая цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости, инвестор становится «виртуальным» арендодателем, пояснили в пресс-службе. Плюсом покупки цифровых квадратных метров является отсутствие обременений по управлению и содержанию объектов и получение дохода, который определяется как чистый операционный доход на долю площади объекта недвижимости.

Платформа «А-Токен» — собственная платформа «Альфа-Банка» для работы с ЦФА. На «А-Токен» выпущено 112 ЦФА на общую сумму 53,83 млрд руб., что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 85 млрд руб.

Группа компаний «Джи-групп» имеет финансовый рейтинг «А-» от АКРА, является лидером в жилищном строительстве в домашнем регионе – республике Татарстан и ведет активное строительство в Екатеринбурге, Московской области, Перми, Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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