На платформе «А-Токен» впервые токенизировали коммерческую недвижимость

Суть подобных сделок заключается в токенизации арендных доходов объектов коммерческой недвижимости. Покупая цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости, инвестор становится «виртуальным» арендодателем, пояснили в пресс-службе. Плюсом покупки цифровых квадратных метров является отсутствие обременений по управлению и содержанию объектов и получение дохода, который определяется как чистый операционный доход на долю площади объекта недвижимости.