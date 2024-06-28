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ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке на 1,3 процентного пункта с 1 июля

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ВТБ увеличит базовую ставку по собственным ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п. п.). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Зарплатные клиенты будут иметь возможность оформить кредиты на покупку квартир по ставке от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.

Заемщики, чьи заявки будут одобрены до 1 июля, смогут воспользоваться прежними условиями кредитования до 13 июля включительно.

В ВТБ объяснили, что условия программ меняются в связи с растущей стоимостью денег на рынке. Отмечается, что для участников рынка в качестве индикатора важна не только ключевая ставка Центробанка, но и доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), с ростом которой увеличивается стоимость ресурсов для банков. Доходность ОФЗ растет уже несколько месяцев, при этом ключевая ставка остается неизменной.

«Для остальных участников рынка ситуация аналогичная, поэтому мы ожидаем, что за нашим решением последуют и другие игроки», – отметили в кредитной организации.

Базовая ставка ВТБ по ипотеке поднималась 17 июня на 0,5 п. п. до 18% годовых. Пояснялось, что клиенты, чьи заявки банк одобрил до 17 июня, смогут воспользоваться прежними ставками до 13 июля включительно.

С этого же дня банк временно приостановил выдачу IT-ипотеки в связи с исчерпанием выделенного лимита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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