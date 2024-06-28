ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке на 1,3 процентного пункта с 1 июля

В ВТБ объяснили, что условия программ меняются в связи с растущей стоимостью денег на рынке. Отмечается, что для участников рынка в качестве индикатора важна не только ключевая ставка Центробанка, но и доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), с ростом которой увеличивается стоимость ресурсов для банков. Доходность ОФЗ растет уже несколько месяцев, при этом ключевая ставка остается неизменной.