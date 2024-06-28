ВТБ увеличит базовую ставку по ипотеке на 1,3 процентного пункта с 1 июля
ВТБ увеличит базовую ставку по собственным ипотечным программам на 1,3 процентного пункта (п. п.). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Зарплатные клиенты будут иметь возможность оформить кредиты на покупку квартир по ставке от 19,2% годовых при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.
Заемщики, чьи заявки будут одобрены до 1 июля, смогут воспользоваться прежними условиями кредитования до 13 июля включительно.
В ВТБ объяснили, что условия программ меняются в связи с растущей стоимостью денег на рынке. Отмечается, что для участников рынка в качестве индикатора важна не только ключевая ставка Центробанка, но и доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), с ростом которой увеличивается стоимость ресурсов для банков. Доходность ОФЗ растет уже несколько месяцев, при этом ключевая ставка остается неизменной.
«Для остальных участников рынка ситуация аналогичная, поэтому мы ожидаем, что за нашим решением последуют и другие игроки», – отметили в кредитной организации.
Базовая ставка ВТБ по ипотеке поднималась 17 июня на 0,5 п. п. до 18% годовых. Пояснялось, что клиенты, чьи заявки банк одобрил до 17 июня, смогут воспользоваться прежними ставками до 13 июля включительно.
С этого же дня банк временно приостановил выдачу IT-ипотеки в связи с исчерпанием выделенного лимита.