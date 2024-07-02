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Кабмин поддержал инициативу о запрете банкам самим повышать кредитный лимит

Ведомости

Правительство России поддержало законопроект «О внесении изменений в ст. ФЗ «О потребительском кредите (займе)», запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита и лимит по кредитным картам. При этом авторам документа предложено доработать проект. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сейчас кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке. Возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму. По мнению авторов инициативы, увеличивая кредитный лимит, банки фактически навязывают клиентам услуги по дополнительному кредитованию.

В кабмине обратили внимание, что лимит кредитования является одним из условий договора о займе, поэтому при согласовании его увеличения целесообразно предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а вносить изменения в уже имеющийся.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 21 июня сообщило, что количество выдаваемых банками новых кредитных карт в России сокращается второй месяц подряд: если в марте граждане открыли 2,32 млн кредиток, то в апреле их число сократилось на 0,86% до 2,3 млн, а в мае – еще на 0,43% до 2,29 млн. Общий объем лимитов по картам начал сокращаться только в мае и сразу на 2,93% до 234,9 млрд руб., в апреле этот показатель был 242 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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