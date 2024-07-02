Кабмин поддержал инициативу о запрете банкам самим повышать кредитный лимит

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) 21 июня сообщило, что количество выдаваемых банками новых кредитных карт в России сокращается второй месяц подряд: если в марте граждане открыли 2,32 млн кредиток, то в апреле их число сократилось на 0,86% до 2,3 млн, а в мае – еще на 0,43% до 2,29 млн. Общий объем лимитов по картам начал сокращаться только в мае и сразу на 2,93% до 234,9 млрд руб., в апреле этот показатель был 242 млрд руб.