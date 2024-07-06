Минфин предложил продлить пилот по внедрению исламского банкинга на два года
Министерство финансов РФ выступает за продление сроков эксперимента по внедрению исламского банкинга еще на два года. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков.
По мнению Минфина, как отметил замминистра, к 2025 г., когда завершится эксперимент, не получится «выйти на полноценное регулирование», поэтому предлагается продлить пилот, «чтобы был некий переходный период».
«Мы бы предложили еще на два года», – добавил Чебесков.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 г. в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Сейчас в реестре РФ значатся 23 такие организации, большинство из которых было запущено в 2024 г. Исламский банкинг функционирует в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
Чебесков в конце июня говорил, что эксперимент по исламскому банкингу будет продлен. Замминистра отмечал, что внедрение такого инструмента сейчас находится на самом раннем этапе, и указал на большие возможности роста. Интерес к исламским финансам «выходит далеко за рамки религии», добавил он.