Минфин предложил продлить пилот по внедрению исламского банкинга на два года

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября 2023 г. в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Сейчас в реестре РФ значатся 23 такие организации, большинство из которых было запущено в 2024 г. Исламский банкинг функционирует в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).