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Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

Своим решением регулятор намерен ограничить санкционное влияние
Ведомости

Центральный банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, сообщается на сайте регулятора.

«В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», – говорится в сообщении.

В июне министерство финансов США расширило санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. Ограничения в том числе коснулись Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Центробанк после введения санкций сообщил, что сделки с ними продолжатся на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю используется банковская отчетность и сведения, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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