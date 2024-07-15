Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынкаСвоим решением регулятор намерен ограничить санкционное влияние
Центральный банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, сообщается на сайте регулятора.
«В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», – говорится в сообщении.
В июне министерство финансов США расширило санкционные списки. Под ограничения попали 33 физических лица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. Ограничения в том числе коснулись Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.
С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Центробанк после введения санкций сообщил, что сделки с ними продолжатся на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю используется банковская отчетность и сведения, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов.