Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

С 13 июня Мосбиржа прекратила торги долларом и евро. Центробанк после введения санкций сообщил, что сделки с ними продолжатся на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю используется банковская отчетность и сведения, которые поступают от цифровых платформ внебиржевых торгов.