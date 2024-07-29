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В Зимбабве рассказали о росте популярности обеспеченной золотом валюты ZiG

Ведомости

Использование ZiG (сокращение от валюты Zimbabwe Gold), заменившей зимбабвийский доллар после того, как он фактически обесценился, удвоилось с момента ее запуска в апреле 2024 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на губернатора центрального банка Зимбабве Джона Мушайаванху.

По информации агентства, ZiG на данный момент используется в 30% всех транзакций в стране. 15 июля Мушайаванху в интервью Bloomberg сообщал, что показатель использования ZiG в стране достиг 20%.

Как отмечает агентство, это шестая попытка Зимбабве создать функционирующую местную валюту за последние 15 лет, и она обеспечена валютными резервами, а также драгоценным металлами. На прошлой неделе министр финансов Мтули Нкубе объявил о мерах по стимулированию спроса на ZiG, а также приказал правительственным департаментам принимать платежи в местной валюте вместо долларов США.

Власти страны установили, что к 2030 г. ZiG станет единственным законным платежным средством, в то время как президент Эмммерсон Мнангагва сообщал, что цель может быть достигнута уже в 2026 г.

Зимбабве решила отказаться от своей валюты в 2009 г. на фоне ее полного обесценивания и перешла на доллар США. Зибабвийский доллар был снова введен в оборот в 2019 г. – таким образом власти пытались оживить стагнирующую экономику, но через пару лет в стране снова разрешили расплачиваться американскими долларами из-за сильного ускорения инфляции. В прошлом году президент Зимбабве продлил использование доллара США на пять лет, до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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