В Зимбабве рассказали о росте популярности обеспеченной золотом валюты ZiG

Зимбабве решила отказаться от своей валюты в 2009 г. на фоне ее полного обесценивания и перешла на доллар США. Зибабвийский доллар был снова введен в оборот в 2019 г. – таким образом власти пытались оживить стагнирующую экономику, но через пару лет в стране снова разрешили расплачиваться американскими долларами из-за сильного ускорения инфляции. В прошлом году президент Зимбабве продлил использование доллара США на пять лет, до 2030 г.