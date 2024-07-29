В Зимбабве рассказали о росте популярности обеспеченной золотом валюты ZiG
Использование ZiG (сокращение от валюты Zimbabwe Gold), заменившей зимбабвийский доллар после того, как он фактически обесценился, удвоилось с момента ее запуска в апреле 2024 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на губернатора центрального банка Зимбабве Джона Мушайаванху.
По информации агентства, ZiG на данный момент используется в 30% всех транзакций в стране. 15 июля Мушайаванху в интервью Bloomberg сообщал, что показатель использования ZiG в стране достиг 20%.
Как отмечает агентство, это шестая попытка Зимбабве создать функционирующую местную валюту за последние 15 лет, и она обеспечена валютными резервами, а также драгоценным металлами. На прошлой неделе министр финансов Мтули Нкубе объявил о мерах по стимулированию спроса на ZiG, а также приказал правительственным департаментам принимать платежи в местной валюте вместо долларов США.
Власти страны установили, что к 2030 г. ZiG станет единственным законным платежным средством, в то время как президент Эмммерсон Мнангагва сообщал, что цель может быть достигнута уже в 2026 г.
Зимбабве решила отказаться от своей валюты в 2009 г. на фоне ее полного обесценивания и перешла на доллар США. Зибабвийский доллар был снова введен в оборот в 2019 г. – таким образом власти пытались оживить стагнирующую экономику, но через пару лет в стране снова разрешили расплачиваться американскими долларами из-за сильного ускорения инфляции. В прошлом году президент Зимбабве продлил использование доллара США на пять лет, до 2030 г.