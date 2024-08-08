ЦБ увеличил курс доллара и евро на 9 августа

По информации «Ведомостей», в России могут возникнуть трудности с перераспределением юаней между банками из-за санкций. Последние два дня объем купленной банками у Центробанка валюты находится на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней, а на следующий день – почти 25,4 млрд юаней. Вместе с резко возросшим спросом банков на своп с ЦБ значительно выросла стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи.