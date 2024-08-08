ЦБ увеличил курс доллара и евро на 9 августа
Банк России увеличил курс доллара на 9 августа до 86,5621 руб., курс евро – до 94,1333 руб., а курс юаня – до 11,8664 руб., следует из данных на сайте регулятора.
8 августа курсы доллара и евро составляют 85,9543 руб. и 93,8419 руб. соответственно. Курс юаня равен 11,8074 руб.
В этот же день старший вице-президент – руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что финансовая организация допускает остановку торгов юанем на бирже из-за санкций.
По информации «Ведомостей», в России могут возникнуть трудности с перераспределением юаней между банками из-за санкций. Последние два дня объем купленной банками у Центробанка валюты находится на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней, а на следующий день – почти 25,4 млрд юаней. Вместе с резко возросшим спросом банков на своп с ЦБ значительно выросла стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи.