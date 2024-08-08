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ЦБ увеличил курс доллара и евро на 9 августа

Ведомости

Банк России увеличил курс доллара на 9 августа до 86,5621 руб., курс евро – до 94,1333 руб., а курс юаня – до 11,8664 руб., следует из данных на сайте регулятора.

8 августа курсы доллара и евро составляют 85,9543 руб. и 93,8419 руб. соответственно. Курс юаня равен 11,8074 руб.

В этот же день старший вице-президент – руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что финансовая организация допускает остановку торгов юанем на бирже из-за санкций.

По информации «Ведомостей», в России могут возникнуть трудности с перераспределением юаней между банками из-за санкций. Последние два дня объем купленной банками у Центробанка валюты находится на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней, а на следующий день – почти 25,4 млрд юаней. Вместе с резко возросшим спросом банков на своп с ЦБ значительно выросла стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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