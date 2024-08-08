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Сбер не исключил остановку биржевых торгов юанем из-за санкций

Ведомости

Сбербанк не исключает остановку торгов юанем на бирже из-за санкций, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» кредитной организации Тарас Скворцов, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы действительно его [этот сценарий] не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть», – сказал он.

2 августа США разрешили операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября 2024 г. До этого срока необходимо свернуть операции, связанные с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют. Соответствующие лицензии выдало OFAC.

В тот же день Мосбиржа приостановила публикацию данных об объемах биржевых торгов на валютном рынке. До этого, в июне, минфин США внес Мосбиржу, НКЦ и НРД в санкционный список. Биржа остановила торги с долларом США, евро и гонконгским долларом. 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро.

8 августа «Ведомости» писали, что в России из-за санкций могут возникнуть трудности с перераспределением юаней между банками. Последние два дня объем купленной банками у Центробанка валюты находится на рекордных уровнях: 6 августа они приобрели 23,7 млрд юаней, а на следующий день – почти 25,4 млрд юаней. Вместе с резко возросшим спросом банков на своп с ЦБ значительно выросла стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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