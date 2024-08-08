Сбер не исключил остановку биржевых торгов юанем из-за санкций

«Мы действительно его [этот сценарий] не исключаем, потому что санкции постоянно расширяются, возникает новая реакция на них и так далее. При этом мы имеем определенные сценарии, как действовать в этом случае, и альтернативные планы у нас на такую ситуацию есть», – сказал он.